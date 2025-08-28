Chicho Serna fue víctima de un robo en Neuquén: qué le pasó al exBoca

El ex jugador e integrante del Consejo de Fútbol de Boca Juniors, Mauricio “Chicho” Serna, fue víctima de un robo en pleno centro de Villa La Angostura este miércoles. Un ladrón forzó la ventanilla de su auto mientras comía en un restaurant y se llevó un bolso con su celular, joyas y otras pertenencias.

Robo a Chicho Serna en Villa La Angostura: el ex Boca recuperó sus pertenencias

Inmediatamente el ex futbolista realizó la denuncia y la Policía comenzó un operativo de búsqueda que incluyó el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona. Las imágenes resultaron clave para identificar al sospechoso.

El hombre señalado fue localizado poco después en una vivienda de la localidad. Allí, bajo la supervisión de la Justicia, se encontraron prendas y una mochila que coincidían con las utilizadas en el hecho denunciado. También se halló un bolso con características similares al robado a Serna.

Chicho Serna fue víctima de un robo en pleno centro de Villa La Angostura.

Los objetos fueron secuestrados y puestos a disposición de la fiscalía interviniente. Entre ellos figuraban varias «alhajas y objetos personales», detallaron. Más tarde, las pertenencias fueron restituidas al ex dirigente xeneize, quien valoró la rápida actuación de las autoridades.

Chicho Serna: del mediocampo de Boca a dirigente del club

Mauricio “Chicho” Serna, de 56 años, es recordado por haber sido uno de los volantes centrales más emblemáticos de la historia de Boca Juniors. Formó parte del plantel que conquistó la Copa Libertadores en el 2000 y la Copa Intercontinental frente al Real Madrid, bajo la conducción de Carlos Bianchi.

En los últimos años, el colombiano regresó al club como parte del Consejo de Fútbol que lidera Juan Román Riquelme. Desde allí, ocupó un rol en la gestión de incorporaciones y en el vínculo con los jugadores. Su presencia en Villa La Angostura respondió a una visita privada, que se vio alterada por el episodio.

La fiscalía de turno dispuso las actuaciones correspondientes y notificó al sospechoso, que permanece bajo investigación. El caso seguirá su curso judicial en los próximos días para definir su situación procesal.