Desbarataron un kiosco narco con droga lista para la venta y el consumo en Catriel

Un allanamiento realizado en la ciudad de Catriel permitió desarticular un punto de venta de drogas y secuestrar marihuana fraccionada, armas blancas y otros elementos vinculados a la investigación. El procedimiento quedó bajo la órbita de la Justicia Federal. El operativo se concretó en una vivienda ubicada sobre calle Catriel Viejo, donde efectivos de la comisaría 9 llevaron adelante un procedimiento que arrojó resultados positivos desde el inicio, según informaron fuentes policiales.

Hallazgo de droga y elementos vinculados

Durante la requisa, el personal detectó distintos indicios que encendieron las alertas. En el interior de una mochila se encontraron nueve envoltorios transparentes con sustancia vegetal, además de cigarrillos armados y frascos utilizados para su almacenamiento.

Tras el pesaje correspondiente, se confirmó que se trataba de 351 gramos de cannabis. La sustancia fue secuestrada y puesta a disposición del Juzgado Federal, que ordenó la intervención de la División Toxicomanía de Catriel para avanzar con las pericias.

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que la droga estaba «fraccionada y lista para consumo», un dato que suele asociarse a circuitos de comercialización a pequeña escala.

Armas y objetos peligrosos

En el mismo domicilio, los efectivos también hallaron una daga de aproximadamente 30 centímetros de largo y una varilla metálica, elementos que fueron secuestrados por su posible vinculación con hechos de violencia.

Todo el material quedó incorporado a la causa, que continúa en etapa de investigación para determinar responsabilidades y el alcance de la actividad detectada.

Un operativo con resultados positivos

Desde el ámbito de seguridad destacaron el procedimiento como «exitoso», al haber permitido retirar de circulación una cantidad significativa de droga y elementos potencialmente peligrosos en un solo operativo.

Asimismo, remarcaron que este tipo de intervenciones forman parte de un esquema de controles e investigaciones que se intensifican en distintos puntos de la región para abordar el narcomenudeo.