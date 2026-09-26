Dos personas fueron detenidas y secuestraron un arma tras un monitoreo en tiempo real de las cámaras del 911

Las cámaras del 911 ayudaron a secuestrar un arma y demorar jóvenes. Foto: policía de RN.

El monitoreo en tiempo real del sistema RN Emergencias 911 y el posterior despliegue de efectivos de la Comisaría 26° permitieron secuestrar un arma de fuego y demorar a dos jóvenes en Fernández Oro.

La intervención se inició a partir de tareas preventivas de monitoreo, mediante las cuales los operadores detectaron en vivo situaciones consideradas sospechosas. A partir de la información obtenida se desplegó un operativo policial y la Justicia rionegrina autorizó allanamientos, requisas y secuestros, bajo la supervisión del Ministerio Público Fiscal.

Dos allanamientos en Fernández Oro

Los procedimientos se realizaron de manera simultánea en dos puntos de la localidad.

Uno de ellos tuvo lugar en la intersección de Fernández Oro y Los Glaciares, donde el resultado fue negativo.

El segundo operativo se concretó en una vivienda ubicada sobre calle Sarmiento al 900. Allí, los efectivos encontraron y secuestraron un revólver calibre 22 corto junto con sus correspondientes municiones.

Según se informó, el arma y las municiones estarían vinculadas a una investigación por portación de arma de fuego.

Dos jóvenes quedaron a disposición de la Justicia

Durante el procedimiento intervino el Gabinete de Criminalística, que realizó las tareas correspondientes para preservar y resguardar la evidencia secuestrada.

Además, dos jóvenes de 19 años fueron demorados y quedaron a disposición de la autoridad judicial que interviene en la causa.

El operativo fue resultado de la articulación entre el monitoreo del sistema RN Emergencias 911, el despliegue de la Policía de Río Negro y las medidas judiciales ordenadas en el marco de la investigación.