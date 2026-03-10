VIDEO: Tiroteo dejó un muerto y dos detenidos tras un operativo policial en una fiesta 

Una fiesta realizada en una casaquinta de 9 de Abril terminó con un muerto y dos detenidos luego de un tiroteo entre efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y presuntos integrantes de una banda dedicada al robo de vehículos.

El hecho ocurrió en el partido de Esteban Echeverría, en el sudoeste del conurbano bonaerense, durante un operativo policial vinculado a una investigación que se extendía desde hacía varios meses.

Una investigación iniciada en 2025

La causa comenzó en mayo de 2025 luego de un procedimiento policial en el que se enfrentó a un grupo de delincuentes que había robado un Toyota Yaris.

En ese operativo fue detenido uno de los sospechosos y se le secuestró un teléfono celular. Tras analizar el dispositivo, los investigadores obtuvieron información clave sobre el funcionamiento de una organización dedicada al robo, adulteración y comercialización ilegal de vehículos, que además eran utilizados para cometer otros delitos.

Según el reporte policial, la banda tenía una estructura organizada con distintos roles: personas encargadas de la sustracción violenta de autos, proveedores de armas, especialistas en adulterar vehículos, choferes y responsables de administrar el dinero obtenido de las actividades ilícitas.

Durante la investigación se confirmaron al menos 15 hechos delictivos, lo que derivó en una orden judicial para realizar 33 allanamientos simultáneos, que terminaron con 15 personas detenidas.

El operativo en una “pool party”

El procedimiento que terminó con el tiroteo se activó luego de que los investigadores recibieran información sobre la presencia de dos sospechosos prófugos en una fiesta realizada en una quinta de 9 de Abril, donde se desarrollaba una “pool party”.

Cuando los efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) ingresaron al lugar, se produjo un enfrentamiento armado.

Durante el tiroteo, uno de los sospechosos intentó escapar saltando desde una altura, pero recibió disparos en la cabeza y el pecho y cayó gravemente herido. El joven murió en el lugar.

Tiroteo durante una pool party: un muerto y varios detenidos en una quinta en Lomas de Zamora.



El operativo se llevó adelante en el marco de una investigación por robos de autos y entraderas en el sur del conurbano bonaerense. pic.twitter.com/59K1RytbNQ — Central De Noticias (@CtralDeNoticias) March 10, 2026

Quién era el sospechoso muerto

El fallecido fue identificado como Diego Ezequiel López, de 23 años. De acuerdo con fuentes policiales, tenía antecedentes penales y una orden de captura vigente, y el arma que llevaba durante el enfrentamiento figuraba como robada.

En el operativo también fueron detenidos Nicolás Eduardo Llanelli y Jonathan Alejandro Rodríguez, quienes serán indagados por la Justicia en las próximas horas en el marco de la investigación sobre la banda dedicada al robo y adulteración de vehículos.