Violento asalto en San Martín de los Andes: usó gas pimienta y escapó con una millonaria suma en dólares

La jornada del sábado parecía normal en un negocio ubicado en la zona céntrica de San Martín de los Andes. Sin embargo, todo cambió cuando un hombre protagonizó un violento robo. El sospechoso fingió ser un cliente que necesitaba cambio y, cuando ingresó al kiosco, atacó a la empleada con gas pimienta y escapó con una millonaria suma de dólares y pesos argentinos.

El hecho ocurrió cerca de las 10:30. Según relató la víctima, el hombre ingresó simulando ser un cliente y consultó si podía cambiar billetes. En un momento de descuido, se abalanzó hacia la caja ubicada en la parte trasera del local y sustrajo más de 8 mil dólares y una cantidad no precisada de pesos, dinero destinado al pago de una obra.

Antes de huir, el asaltante roció gas pimienta en los ojos de la mujer, provocándole un intenso ardor y dificultando su visión. La víctima, única empleada presente, logró pedir ayuda y de inmediato se dio aviso al Comando Radioeléctrico y a la Brigada de Investigaciones.

Qué dijo la Policía

El jefe de la Comisaría 23, José Heriberto Puel, informó que el aviso ingresó después de las 10:10 y que la intervención policial fue inmediata. Personal del Gabinete de Criminalística trabajó en el lugar, levantando indicios y revisando las cámaras de seguridad del comercio y de otros locales cercanos para intentar identificar al agresor.

«La empleada contó que, minutos previos al arribo de los efectivos, un hombre entró consultando si tenía cambio de billetes porque necesitaba dinero de baja denominación. Acto seguido, cuando la mujer se descuida, el hombre se abalanza sobre la mujer y extrae dinero de una caja ubicada en parte trasera del local«, dijo el comisario.

No satisfecho con el primer atraco, le exigió más dinero y, antes de la huida, le tiró gas pimienta. «Le robaron más de 8 mil dólares que tenían para pagar una obra y una cantidad de pesos que no supo precisar», concluyó Puel.

Si bien hasta el momento no hay detenidos, la policía continúa con tareas de investigación y análisis de imágenes. La víctima fue asistida por personal médico, aunque solo fue por la irritación ocular provocada por el gas pimienta. El caso quedó a cargo del área Judicial, que inició las actuaciones correspondientes.