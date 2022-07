«Yo no la maté, pero le puedo llegar a decir quién fue», dijo Colicheo sobre el femicidio de Claudia Casmuz

Luego de ser condenado a 24 años de prisión por matar al empleado judicial de Roca el lunes pasado, Antonio Colicheo se desligó hoy de los hechos que se le imputan por el femicidio de Claudia Casmuz.

En una audiencia de control de acusación esta mañana, desde el Penal I de Viedma, el imputado aseguró ante las partes que él no es responsable del violento asesinato de la mujer, ni tampoco de robo. «Yo el robo no lo hice. A la persona que dicen que maté, yo no la maté, pero le puedo llegar a decir quien fue», lanzó el único imputado por el caso, quien inmediatamente se llamó al silencio. No aceptó responder preguntas.

La declaración fue este mediodía, al final de una audiencia de control de acusación por el caso de la joven de 29 años víctima de femicidio en marzo de 2021, quien fue encontrada enterrada en el campo donde trabajaba Antonio Colicheo y a pocos días de la desaparición del trabajador judicial Javier Videla, a 75 kilómetros de Roca.

Además, se debatió una fecha tentativa para el juicio por jurados que se desarrollaría a mediados de septiembre en la ciudad de General Roca, con jurado popular y con unos 85 testigos ofrecidos por las partes, según informaron a este medio desde la querella.

Luego de una primera instancia el 29 de junio, donde se ratificó la calificación legal que pesa sobre Colicheo, homicidio doblemente agravado, se avanza en los preparativos del juicio y los más de 80 testigos que podrían pasar frente al estrado.

Esta causa se encamina a un “juicio por jurados” ya que el hecho, la calificación legal admitida y por consiguiente la pena, sería superior a los doce años de prisión, en este caso, cadena perpetua.

Este será el segundo juicio por jurados que se realizará en la Segunda Circunscripción Judicial de Río Negro. El primero fue por el caso Nahiara, la niña de tres años del paraje Las Mochas en la Línea Sur.

Cabe recordar que Colicheo está imputado por dos delitos, por un lado el de «Homicidio doblemente agravado por haber actuado con alevosía y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer en el marco de violencia de género (femicidio) mediante el empleo de arma de fuego, en concurso real con tenencia de arma de fuego de guerra” y por otro lado, por un “robo simple en calidad de autor en concurso real con portación de arma de fuego de guerra”.

El hecho

El asesinato había ocurrido entre el 18 de febrero y 3 de marzo del año pasado, según se determinó en la autopsia.

Según la acusación fiscal, el imputado se aprovechó del estado de vulnerabilidad de la mujer, que estaba en situación de calle y con alteraciones psicológicas. En esas circunstancias la trasladó al lugar y le disparó con un arma 9 milímetros en el hombro. Luego la golpeó con un objeto contundente en la cara y finalmente, la ultimó con un disparo en la zona parietal.