Policías retirados entregaron petitorio a la gobernadora, en Roca

El pedido por el pago de la zona austral continúa su marcha por las calles céntricas de la ciudad. Un grupo de más de de un centenar de efectivos jubilados y pensionados se congregaron frente a las oficinas del Poder Judicial y la delegación zonal del Ministerio de Gobierno y Comunidad para reclamar el pago del beneficio.

«Hemos cumplido con las vías administrativas, judiciales. Hemos rogado y ya no nos queda otra que empezar a ejercer presión«, comentó Jorge Galera, representante de Policías Retirados. El ex oficial fue uno de los gestores de la movilización cuya concentración comenzó a las 9 en plaza San Martín.

La convocatorio nucleó a policías de distintos puntos del Alto Valle. Foto: Juan Thomes

Se hizo entrega de un petitorio firmado dirigido hacia la gobernadora Arabela Carreras que fue entregado a la delegada de la cartera de gobierno, cuyo asentamiento se encuentra en 9 de julio 933. Por su parte la representante se comprometió públicamente a la entrega de la solicitud a la mandataria provincial.

El años pasado el sector fue recibido de manera remota por Carreras y en aquella oportunidad la respuesta de la gobernadora fue comprensiva. El Ejecutivo se mostró a disposición en la búsqueda de una salida concreta para los efectivos jubilados y viudas pensionadas que no cobran la denominada Zona Austral, aunque tras un año las soluciones no llegaron.

No tenemos nada, nos sentimos robados. Jorge Galera, representante de Policías Retirados y Pensionados

El reclamo comenzó a reactivarse en julio con movilizaciones frente a las oficinas del Anses y con una marcha pacífica sobre Ruta 22. En todas aquellas manifestaciones la consigna versaba sobre el correspondiente pago del 40 por ciento que representa esta bonificación para los residentes del área patagónica.

Los inconvenientes iniciaron con el traspaso de la caja de provincia a la Nación. Los representantes de Anses comunicaron que el pedido no es válido por dificultades en el convenio con el sistema provisional rionegrino. Aunque se comprometieron a elevar la situación a las autoridades centrales.

Roca se posiciona como el epicentro del reclamo provincial. Foto Juan Thomes

A través del Juzgado Federal con asentamiento en Roca se concedió el derecho a cerca de 200 personas, pero otras cinco mil en toda la provincia no fueron reconocidas y son las mismas que hoy impulsan la lucha. Los propios retirados tildan a la justicia como «patronal del gobierno«.

Según denunciaron públicamente, hubo un cambio de criterio por parte de los jueces en favor del gobierno del turno.