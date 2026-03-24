24 de marzo: a la par del Gobierno, Patricia Bullrich se expresó en contra de “la violencia y el terror”

A 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, expresó en su cuenta de X: «Hay algo que no se negocia: la violencia y el terror nunca pueden ser el arma para imponer ideas”.

La declaración va en línea con el video publicado por el Gobierno Nacional que pidió recordar «la historia completa«. Bullrich agregó: “La democracia y la República son la base sobre la que se construye todo. Defenderlas es una obligación”.

24 de marzo, Patricia Bullrich y Javier Milei volvieron a marcar agenda

El Gobierno difundió un video institucional por el Día de la Memoria en el canal oficial de la Casa Rosada. El material, de más de una hora, retomó la postura del oficialismo sobre la necesidad de conocer “la historia completa”.

El anticipo del documental se había publicado durante la noche del lunes en la cuenta oficial de la Casa Rosada. Allí el Ejecutivo sostuvo: “Mañana (hoy) se cumplen 50 años del 24 de marzo de 1976, fecha que demanda conocer la historia completa, de ambos lados y sin mentiras”.

El Gobierno publicó un video por los 50 años del golpe e insistió en “conocer la historia completa”.

En el inicio del video, una voz en off planteó: “en el año 2003, el Gobierno Nacional argentino lanzó una masiva campaña política empleando cuantiosos relatos públicos para imponer en la sociedad un relato sobre los trágicos acontecimientos de la década del 70, con una visión sesgada y revanchista”.

El relato oficial agregó que esos “relatos” buscaron “beneficiar económicamente a unos pocos y ganar rédito político para construir nuevas mayorías de poder”. Más adelante, el video insistió: “La historia debe conocerse en su totalidad”.

El material incluyó los testimonios de Miriam Fernández, presentada por el Gobierno como una hija de desaparecidos, y de Arturo C. Larrabure, hijo de Argentino del Valle Larrabure.