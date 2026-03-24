A 50 años del golpe de Estado, la Plaza de Mayo vuelve a llenarse: marcha masiva y el acto central por el Día de la Memoria

La Plaza de Mayo vuelve a llenarse. Este 24 de marzo se cumplen 50 años de la última dictadura militar en Argentina, hecho que dejó miles de muertos y más de 30.000 desaparecidos. La fecha cada año reúne a organismos de derechos humanos y otras organizaciones con un único objetivo: pedir Memoria, Verdad y Justicia.

En el interior del país se realizarán distintas actividades para conmemorar este día y acompañar a las Madres de Plaza de Mayo, pero el acto central se realizará en Buenos Aires, en el histórico lugar donde la lucha por los desaparecidos empezó en 1976.

Marcha y acto central en Plaza de Mayo

La principal convocatoria se hará en Plaza de Mayo que se ubica frente a la Casa Rosada. Este año la movilización se organizó bajo la consigna “Que digan dónde están», en referencia a los desaparecidos.

El acto central se realizará a las 16.30 y contará con las presencias de referentes de los organismos, como «Taty» Almeida, Adolfo Pérez Esquivel y Estela de Carlotto. Se esperan discursos críticos hacia la gestión de Javier Milei y hacia su postura sobre las políticas de derechos humanos.

Cerca de las 17.30, se leerá un segundo documento firmado por los espacios políticos del Frente de Izquierda, como el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y el Partido Obrero (PO).

En cuanto a la marcha, las distintas organizaciones convocaron a movilizarse desde el mediodía con diferentes puntos de concentración en las inmediaciones de la Plaza de Mayo,

La agrupación kirchnerista La Cámpora inició a las 9 su caminata a la plaza desde la exESMA, en el barrio de Núñez.