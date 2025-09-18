Bariloche busca un nuevo récord de turistas: llegar a 1,5 millones de pasajeros

El incremento de turistas que registra Bariloche en lo que va del año y especialmente en los dos meses fuertes del invierno, con una suba del 11,3% en julio y agosto, promete que la ciudad batirá un nuevo récord y en el sector aspiran a llegar a 1,5 millones de pasajeros al concluir el 2025, a pesar de que registran una merma en el gasto y baja en el promedio de estadía.

Bariloche recién superó el millón de turistas en la pospandemia, en 2022, y los años consecutivos se mantuvo por encima de ese tope. El presidente de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica de Bariloche, Martín Lago, fue optimista en seguir en alza: “Tuvimos un mayor movimiento turístico, mayor arribo de turistas a la ciudad, vamos a llegar posiblemente a 1,5 millones de turistas a fin de año y probablemente lo superemos, pero con ese incremento de pasajeros en Bariloche también percibimos menor estadía, la gente se queda menos noches y hay un consumo menor a años anteriores”, graficó ayer al presentar el nuevo informe estadístico de la entidad.

Los registros anteriores oficiales, con datos de arribo de pasajeros elaborados por la secretaría de Turismo municipal, reflejan que en caso de cumplirse la nueva meta, será un nuevo hito.

En 2022 Bariloche tuvo 1.004.874 turistas arribados; en 2023 fue el año con mayor cantidad de pasajeros anuales, con 1.140.912; y en 2024 hubo una leve merma con 1.033.964 pasajeros.

El año que se superó el millón de turistas fue celebrado en Bariloche y fue consecuencia no solo de la necesidad de viajar de los argentinos luego del aislamiento de la pandemia por el Covid-19, sino también fruto de la promoción de la ciudad.

Respecto a lo que viene para el cuarto trimestre del año, las proyecciones de la Asociación Hotelera es que habrá un leve descenso en la tendencia de crecimiento de los pasajeros con una suba de solo el 3,5%.

El muestreo, que presentó el economista Joaquín Escardó, puntualizó que en el primer semestre del año (enero-junio) hubo un aumento del 8,3% de pasajeros respecto del año anterior y en julio y agosto subió un 11,3% respecto del año anterior.