45 familias regularizarán la titularidad de sus viviendas en Cutral Co

El proceso de regularización hacia la propiedad de sus viviendas para 45 familias avanzó un paso más al destrabarse la titularidad de las tierras que eran del municipio y fueron transferidas a Provincia. Las dos manzanas donde se levantan las casas están situadas en el barrio Parque Oeste y, después que la comuna cedió los terrenos el Instituto Provincial de la Vivienda del Neuquén podrá avanzar en el acceso a la escritura para estos beneficiarios.

La cesión de parte del municipio, corresponden a las manzanas 40 A y 41 A que están ubicadas en el barrio Parque Oeste de Cutral Co. Para firmar las escrituras de transferencias de las tierras, viajó hasta Cutral Co Laura Miranda, la escribana general de Gobierno y el presidente del IPVU, Pablo Dietrich. Fueron recibidos por el intendente Rarmón Rioseco.

Se trata de casas que fueron edificadas hace veinte años o más, pero a las que sus adjudicatarios no pudieron tener la titularidad una vez cancelada la deuda porque no estaba hecho el trámite de cesión de tierras. En este caso, desde el municipio hacia Provincia.

A partir de esta transferencia, las familias podrán iniciar el procedimiento para avanzar con la tenencia del título de propiedad de su vivienda. Se aclaró que no es el único sector de la ciudad que tiene este tipo de inconvenientes y demoradas de los titulares para acceder a las escrituras de sus hogares. Se espera continuar en la tarea de destrabar estos casos.

Proceso de regularización desde 2003

Las autoridades municipales y provinciales reunidas para hacer la firma de traspaso, recordaron que desde 2003 existe un convenio de regularización de inmuebles. Esta iniciativa dejaba establecido que tanto la comuna como el organismo provincial de vivienda, debían realizar las mensuras y trámites necesarios para que las tierras queden regularizadas.

En el año 2009 volvió a retomarse este convenio y se debió dar intervención al Concejo Deliberante para avanzar en los trámites. Pasado el tiempo sin que se haya avanzado, al menos para este grupo, de habitantes, se reanudó la gestión que concluyó con el cese de las tierras municipales a Provincia.

Este traslado de tierra les permitirá avanzar a las familias, algunas de las cuales hace casi treinta años habitan en el lugar. No es la única situación que se registra en la localidad. Existen otros casos en que la comuna levantó las casas en terrenos que pertenecían a la Provincia, por lo que también se espera destrabar el trámite para que puedan avanzar hacia la titularidad a sus propietarios.