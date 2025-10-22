Senillosa suma infraestructura clave: 17 cuadras de pavimento para mejorar la vida de los vecinos

Senillosa se prepara para un cambio histórico en sus calles: 17 cuadras serán pavimentadas gracias a un aporte de 900 millones de pesos de la Provincia, mejorando la movilidad, evitando anegamientos y elevando la calidad de vida de miles de vecinos.

La Municipalidad de Senillosa recibirá un aporte reintegrable de 900 millones de pesos de la Provincia, a través del Decreto N° 1333/25 firmado por el gobernador Rolando Figueroa, destinado a la realización de una obra de asfalto que abarcará 20.170 m² de superficie en la localidad.

El proyecto incluye la pavimentación de 17 cuadras, con un presupuesto total de 1.007.665.779 pesos, y será financiado mediante 18 cuotas mensuales y consecutivas de 50 millones de pesos que el municipio reembolsará al gobierno provincial.

Senillosa avanza hacia calles más ordenadas y transitables

La obra tiene como objetivo consolidar la trama urbana de Senillosa, favoreciendo la accesibilidad de todos los sectores de la ciudad y generando un impacto positivo en la calidad de vida de las familias. Además de mejorar la transitabilidad vehicular y peatonal, el pavimento contribuirá al escurrimiento pluvial y eliminará los problemas de anegamientos de calles.

Se estima que 700 frentistas se verán beneficiados de manera directa, mientras que alrededor de 15.000 vecinos y vecinas de la localidad disfrutarán de sus efectos de manera indirecta. La concreción de los trabajos también permitirá reducir los costos de mantenimiento, relleno y perfilado de calzadas no pavimentadas, además de jerarquizar la zona y promover el desarrollo económico y comercial.