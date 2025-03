A 5 años de la pandemia | Río Negro tuvo 150.000 casos de Covid 19: los momentos críticos y lo que quedó

La pandemia del coronavirus parece lejana pero quedan rastros de lo que fue. Aún hay negocios con carteles que indican el uso de barbijo, la distancia social, las restricciones de aforo. Pasaron 5 años, más de 10 millones de argentinos contagiados y 130.000 muertos en el país con sus consecuencias y aprendizajes también en la región. Río Negro el 21% de la población se contagió.

Hoy el SARS-CoV-2 se incorporó como un virus más que causa afecciones respiratorias ya que la población tiene más defensas, luego de aquel primer caso en Argentina que se registró en la capital de Río Negro. En ese entonces fue una novedad: oficialmente el 10 de marzo de 2020 se informó que la primera contagiada era una docente de una escuela de Viedma, de 39 años, sin factores de riesgo previo y que había viajado al exterior. Por fortuna, transitó la enfermedad y su vida continuó.

Al día de hoy en Río Negro se registraron 148.522 personas casos de Covi 19 y 2.777 muertos como consecuencia del coronavirus que tomó por sorpresa a todo el mundo con el desarrollo de un nuevo virus con síntomas similares a las afecciones respiratorias, pero más letal.

Aún hoy, a 5 años del aislamiento, quedan rastros de las medidas de higiene que se tomaban. Foto: Juan Thomes

“Cuando llegó el coronavirus nos dimos cuenta que la globalización no nos cuida, no nos aislamos del mundo, los primeros casos fueron por gente que había viajado y después el virus empezó a circular. También aprendimos los cuidados, que los virus mutan y no estamos excentos de que vuelva a pasar”, reflexionó en diálogo con Diario RÍO NEGRO Marcela Nóbile, responsable de la red de Laboratorios del ministerio de Salud de Río Negro.

La importancia de las vacunas también fue destacada. Las primeras dosis de Sputnik comenzaron a ser aplicadas en el país, al personal de salud, a fines de diciembre de 2020 y la apertura a la comunidad en general, luego de priorizar quienes tenían factores de riesgo, fue recién en agosto de 2021. Así la cifra de muertes bajó drásticamente en 2023, con la población vacunada.

“La vacuna contra el Covid 19 fue un antes y un después, más allá de la desconfianza que generó, hizo que se revierta la situación. Hay que mencionar que esta vacuna se creó y fue probada en pleno brote y quedó graficado que cada vez que se aplicaban más dosis, bajaban los casos. Quedó demostrado que la vacuna sirve y hay certificaciones de que es así”, remarcó Marcela González, jefa de Vacunación de Río Negro, la provincia que llegó a aplicar hasta la actualidad 1,9 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus, donde un 92% de la población recibió la primera dosis y la segunda el 84%.

Archivo

Actualmente están disponibles en los hospitales (para aplicar cada seis meses en pacientes con factores de riesgo o cada un año para quien voluntariamente lo quiera hacer) vacunas de Pfizer y Moderna, las únicas dos que continúan produciendo para la variante Omicrom de Covid 19, vigente hoy. Pero este virus no fue incluido en el calendario obligatorio de vacunas.

Más allá de las cifras negras de la pandemia, hay cuestiones que dejó que se valoran positivamente en la población como las prácticas de higiene y cuidados, el autoaislarse con síntomas gripales severos o tos, la ventilación de los espacios. Y ese aprendizaje fue trasversal y mundial, de chicos a grandes y sin distinción de clases sociales.

La evolución de casos en Río Negro desde 2020

La evolución epidemiológica de Río Negro tiene un cambio notable desde la vacunación masiva. La provincia comenzó con 39.050 casos en 2020 y 938 muertos. Al año siguiente, cuando hubo aperturas de las actividades sociales, se disparó a 68.185 contagios y 1.527 fallecidos.

El cambio radical en casos de coronavirus se dio hace dos años cuando pasó de 40.943 contagios en 2022 a 198 casos en 2023. En esos años hubo 285 y 19 muertos, respectivamente. En lo que va de 2025 solo se registran 9 casos y ningún deceso; y el año pasado 8 muertos en todo el 2024 por esta enfermedad.

Hoy se realiza un seguimiento y testeo de la enfermedad a pacientes que se internan con síntomas respiratorios y se mantiene una “unidad de monitoreo en Bariloche de todos las consultas respiratorias. Además, cada cierta cantidad de pacientes se realizan hisopados para ver qué virus está circulando en la comunidad”, explicó Julia Lozano, titular de Vigilancia Epidemiológica del ministerio de Salud rionegrino.

El trabajo de los hospitalarios fue destacado en los peores años de la pandemia. Foto: Archivo

Los momentos críticos y la enseñanza que quedó

“El virus fue nuevo y agresivo, pero hoy la realidad del mundo es otra”, sintetizó Marcela Nóbile funcionaria de Salud de Río Negro, al graficar la línea de tiempo de 5 años de la pandemia hasta la actualidad.

Nóbile, junto a Marcela González (jefa de Vacunación), hablaron de “desconcierto” inicial por el desconocimiento del virus y una organización inmediata que se dio en los equipos de salud ante la emergencia. En marzo de 2020 se puso en marcha el Comité de Emergencia (que siguió trabajando hasta fines de 2023 cuando se decretó el fin de la pandemia) y se equiparon laboratorios y salas de internación.

La profesionales de la Salud recordaron como momentos críticos los contagios masivos en Valle Medio que obligó a cerrar toda la región y una situación similar en Conesa. Después hubo contagios por sectores, muchos geriátricos, grupos de trabajo, incluso el primer contagio grupal ocurrió en el aeropuerto de Bariloche con agentes de la PSA que habían estado en contacto con los viajeros que eran repatriados en vuelos especiales.

Y en el ámbito sanitarios se dieron muchos contagios, hubo muertos, entre ellos —solo por mencionar algunos— se recuerda al único médico del hospital de Ramos Mexía, que hoy lleva su nombre; y, a una jefa de Vacunación de un hospital que murió 20 días antes de que se inicie la campaña de vacunación.

Río Negro equipó sus laboratorios a partir del Covid 19

En el inicio de la pandemia solo el hospital Zatti de Viedma podía realizar la prueba para constatar el contagio (PCR), con insumos enviados por el Instituto Malbrán, y a medida que se sumaron casos en la provincia se armaron dos laboratorios más, en Bariloche y Roca, durante el 2020 y se incorporó Cipolletti a mediados de 2021.

González, recordó además que “la campaña de vacunación terminó a fines de 2023 y en el transcurso del tiempo las vacunas fueron cambiando por las nuevas variantes que aparecían”.

“Es para destacar los equipos de salud, desde los locales hasta el central, fue un trabajo a destajo, el personal la pasaba mal, tenía enfermos y fallecidos en su grupo familiar y entre sus compañeros, y seguían ahí a pesar de todo”, mencionó González.