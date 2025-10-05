Freno a los alquileres turísticos: Villa La Angostura no dará más habilitaciones hasta nuevo aviso

La proliferación de los alquileres temporarios en detrimento de los residenciales llevó a la municipalidad de Villa La Angostura a suspender la habilitación de nuevos alojamientos turísticos en la localidad.

La decisión se implementó mediante el decreto 2282/2025 que entró en vigencia el miércoles pasado, confirmaron desde la misma comuna a Diario RÍO NEGRO.

Juan Pablo Naretti, secretario de Gobierno municipal, explicó que la medida es temporal y que el objetivo de ella es facilitar «el ordenamiento territorial» del ejido de cara a la confección del nuevo código urbano, previsto para el próximo año.

Freno a los alquileres temporarios en Villa La Angostura: los antecedentes

Señaló que el registro de alquileres temporarios estaba liberado desde 2022, cuando la anterior gestión municipal avanzó con su reapertura.

«Esto provocó una gran especulación inmobiliaria y muchos propietarios decidieron volcarse al rubro turístico», añadió.

La apertura del registro también causó malestar en el sector hotelero, que pasó a competir contra departamentos y monoambientes particulares pero pagando más impuestos y teniendo a cargo una mayor cantidad de obligaciones.

El funcionario definió la suspensión como una «medida transitoria», que ya se implementó en otros momentos y que también era necesaria para planificar el desarrollo de la ciudad, donde la escasez de alquileres residenciales suele ser un tema recurrente de debate.

El nuevo código urbano al que hizo mención estaría listo antes de fin de año. La intención es que esté en condiciones de tratarse en el Concejo Deliberante en marzo de 2026, al momento de reiniciarse el año legislativo.

Sin ocupación plena, el rubro turístico tiene «oferta de sobra» en Villa La Angostura

Naretti argumentó que el rubro turístico actualmente tiene oferta de sobra. Mencionó, como justificación, que los niveles de ocupación rara vez superan el 50%, más allá de algunos picos por fechas o eventos puntuales.

Adelantó que, junto a la suspensión, desde el municipio también están ideando un programa de beneficios para apuntalar la oferta de alquileres permanentes. Está en carpeta una disminución de las tasas, por ejemplo.

En junio pasado el tema ya había sido motivo de discusión en la localidad cordillerana cuya población ronda los 25.000 habitantes.

Nicolás Feiman, integrante de la cooperativa «La Remolinera», había cuestionado la conversión de La Angostura en una especie de «Vaca Muerta inmobiliaria», en la que buena parte de las construcciones nuevas están destinadas al mercado turístico.

Fue crítico, a su vez, con la incertidumbre que existe entre quienes viven permanentemente en la villa y los valores que deben pagar, que para un monoambiente, iniciaban desde los 600.000 pesos.