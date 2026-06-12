El proyecto para definir el futuro desarrollo del cerro Catedral avanzó otro casillero

El Gobierno municipal pretende establecer parámetros urbanísticos en un área de 77 hectáreas del cerro Catedral, con el argumento de ordenar el centro de esquí. (Foto de archivo Alfredo Leiva)

La secretaria Legal y Técnica de la Municipalidad de Bariloche, Yanina Sánchez, validó todo el procedimiento referido a la audiencia pública, que convocó el municipio para tratar el plan director de desarrollo urbano ambiental del cerro Catedral, que tiene el acompañamiento de la empresa Capsa, que es la concesionaria del centro de esquí.

La funcionaria dictó este miércoles el dictamen legal correspondiente que permite al Gobierno del intendente, Walter Cortés, seguir adelante con la continuidad del trámite.

Sánchez envió el dictamen legal a la Secretaría de Planeamiento municipal, a cargo de Sofía Maggi, para cumplir con la última etapa del procedimiento administrativo. Después, el proyecto se remitirá al Concejo Municipal, para comenzar con el tratamiento legislativo, explicó ayer el asesor legal del Ejecutivo Martín Domínguez.

“Habiéndose cumplido todos los requisitos legales previos y posteriores a la celebración de la audiencia pública, no existe objeción alguna desde el punto de vista legal, debiendo tenerse por cumplido los requisitos previstos por la legislación para considerarla válida”, sostuvo Sánchez en el dictamen al que Diario RÍO NEGRO accedió de fuentes oficiales.

“Que en consecuencia de lo argumentado en los párrafos precedentes se dictamina por la continuidad del trámite que obra en el expediente administrativo que se tiene a la vista”, concluyó.

En el dictamen, Sánchez mencionó todos los pasos legales y administrativos que el Gobierno municipal desplegó para llamar a la audiencia pública, que se desarrolló el 21 de mayo pasado en Bariloche.

Una audiencia pública intensa

La audiencia comenzó alrededor de las 16 y se extendió hasta cerca de las 23.30 de esa jornada, con alrededor de setenta expositores. Hubo opiniones a favor y en contra del plan director, que prevé establecer parámetros urbanísticos y de uso de suelo sobre 77 de las 1.920 hectáreas de superficie que tiene el cerro Catedral.

Varios expositores expresaron su respaldo enfático a las inversiones proyectadas por Capsa en esa área. También, hubo voces en contra que alertaron con intensidad el impacto ambiental y geológico que representan esos desarrollos urbanísticos.

Sánchez señaló en el dictamen jurídico desde las correspondientes publicaciones de la convocatoria a la audiencia pública hasta que hubo 106 personas inscritas en el registro de oradores, pero esa listado se redujo por varias ausencias

Consignó cómo fue el desarrollo de la audiencia pública, que se hizo en el gimnasio municipal del barrio Ñireco. Comentó que el Gobierno municipal informó sobre el plazo hasta el 1 de junio último y el lugar para presentar intervenciones u opiniones por escrito posteriores a la audiencia pública.

Señaló que Helga Salvatelli expuso en representación de la empresa Capsa sobre el plan director de cesarrollo urbano ambiental del cerro Catedral-rango temático administrativo I.

No hubo preguntas

Destacó que se cumplió con abrir el espacio para formular preguntas por parte de las personas presentes en el gimnasio, pero nadie hizo consultas.

“Qué tal cómo fue anunciado durante la audiencia pública, el expediente quedó a disposición de toda la ciudadanía para su consulta en el ámbito de la Secretaría de Planeamiento Urbano de la Municipalidad de Bariloche”, destacó en el dictamen.

Y mencionó que se realizaron presentaciones posteriores a la audiencia del Consejo Profesional de Ingenieros y Técnicos de la Arquitectura e Ingeniería de Río Negro, del Colegio de Arquitectos, de la junta vecinal Cerro Catedral, entre otras, presentaciones de vecinos.