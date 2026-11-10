El Papa León XIV emocionó a un millón de jóvenes en Buenos Aires: “¡Vayan y anuncien!”

El papa León XIV volvió a colmar las calles de Buenos Aires en la vigilia con los jóvenes que, al igual que en la misa por las familias, tuvo lugar en el Monumento de los Españoles de la Avenida del Libertador. Desde temprano, jóvenes y adolescentes desbordaban de emoción mientras esperaban, con alegría juvenil y sonada convicción, la llegada del sumo pontífice.

En primera medida, el sumo pontífice enalteció “cuatro grandes regiones” de Argentina representadas en la escultura: “Los Andes, el Chaco, la Pampa y el Río de la Plata. ¡Qué hermoso que hoy esas tierras estén representadas por tantos jóvenes!”

El elemento que signó el encuentro fue el fuego, representado en la cruz ilustrada en el fondo del escenario. En esa dirección, se refirió al “fuego de Babilonia”, que relata la historia de tres jóvenes, Ananias, Azarias y Misael, que se negaron a adorar a falsos ídolos y prefirieron ser llevados a un “horno encendido”. Según cuenta la leyenda bíblica, fueron salvados por Dios.

Con esa metáfora, se refirió a los “ídolos que reclaman nuestra adoración” en nuestros tiempos: “el éxito a cualquier precio, el dinero, la obsesión por la apariencia, la popularidad o la búsqueda desenfrenada del placer”. Ante ello, pidió no arrodillarse ante aquello que no puede dar “vida”: “Y si alguna vez han caído, ¡leväntense!”.

León consideró que, “a veces, con tal de conseguir la aprobación de los demás, podemos llegar a mentir, traicionar o humillar a alguien en las redes sociales”. También señaló que “el egoísmo puede llevarnos a tratar a las personas como objetos”. Y denunció a “quienes hacen negocio ofreciendo placeres que terminan por esclavizarnos, como la pornografia y diversas sustancias”.

Bajo el mismo paraguas narrativo, recordó que los tres mártires de Babilonia, cuando iban a ser alcanzados por el fuego del horno, pidieron “bendecir el fuego al Señor”. Del mismo modo, pidió bendecir las “redes y pantallas”, “los juegos y deportes”, la “música y el fútbol”, el “arte y la cultura” y la “ciencia y la tecnología”.

A diferencia de la misa, el contexto más relajado inspiró el cancionero popular argentino. “Si esta no es la iglesia, la iglesia donde está”,“Esta es la juventud de León” y “Papa León”, pero con espíritu de cancha de fútbol, fueron algunos de las loas que recibió Prevost, de 71 años, por parte de la juventud.

Al final, bendijo una cruz intervenida artísticamente que, reveló, recorrerá las comunidades de la Argentina. “Que Nuestra Señora de Luján los acompañe y los guíe siempre por este camino: ¡todos hacia Cristo, todos con Cristo, todos como Cristo! ¡Vayan y anuncien!”, concluyó.

La emotiva cita del Papa León XIV sobre el Papa Francisco

En otro tramo de su discurso, Prevost aludió a una reconocida frase de su inmediato predecesor, el argentino Jorge Mario Bergoglio, cuando en la Jornada mundial de la Juventud de Lisboa, en 2023, enfatizó que la Iglesia debía incluir a “todos, todos, todos”. La cita causó un estruendo entre la multitud, que vitoreó al Papa Francisco. Inspirado en esa frase, le pidió a los feligreses vivir como discípulos de Jesús: “todos hacia Cristo, todos con Cristo, todos como Cristo”.

La Patagonia se hizo presente a través de Agustina, una joven que vive en Viedma y dio uno de los cuatro testimonios que escuchó Robert Francis Prevost. Según reveló, se mudó a la capital de Río Negro para acompañar a niños de barrios populares. Sin embargo, confesó que, “a veces”, le cuesta seguir con su actividad. Por eso, le pidió su consejo al Papa León, quien le agradeció “por el cariño” con el que acompaña a los chicos. “El señor camina contigo”, la alentó.

La juventud esperó al Papa León con un tono relajado

Sebastián y Augusto, dos mellizos de 18 años que viven en la capital argentina pero nacieron en Trenque Lauquen, diferenciaron el impacto que les produce el discurso del sumo pontífice respecto del que puede pronunciar un dirigente político. «Son palabras santas, te abren la cabeza», aseguraron.

Catalina se acerca al lugar del evento alrededor de las 16 junto a un grupo de amigas. Para ella, encontrarse con tanta gente del mismo credo, aunque las coincidencias no sean absolutas, significa sentirse acompañada en su fe. «En la Ciudad de Buenos Aires, uno tiene la sensación de que, como católica, está sóla. Es lindo que otra persona te fomente a que no tengas miedo en poder mostrarlo y comunicarlo».

Para un jóven de Monte Grande, que llegó al Monumento de los Españoles con sus amigos, la masividad del evento, al que se estima que asistieron un millón de personas, significa que «la juventud está despierta”.

La actividad comenzó a las cuatro de la tarde y fue animada por Sofía Martínez y Nacho Girón. También participó el conductor Lucas Rodríguez, quien presentó el show artístico que combinó tango y danza. Nahuel Pennisi interpretó la canción de Fito Páez, Yo vengo a ofrecer mi corazón, y emocionó al Santo Padre, quien se retiró mientras el Coro León XIV interpretaba una emotiva versión de Alma Misionera y, de fondo, estruendosos fuegos artificiales iluminaban la noche en la que los jóvenes católicos argentinos recibieron la bendición de su líder.