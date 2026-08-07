«Voy a dar todo de mí»: las primeras palabras de Enner Valencia como refuerzo de Boca Juniors

Enner Valencia, en el Aeropuerto de Guayaquil antes de emprender vuelo hacia Buenos Aires para ser refuerzo de Boca.

Tras la lesión de Adam Bareiro, Boca Juniors salió al mercado en busca de un centrodelantero y cerró la incorporación de Enner Valencia. El ecuatoriano de 36 años llega en condición de libre luego de su último paso por Pachuca de México.

Antes de emprender viaje hacia Buenos Aires, el atacante brindó sus primeras declaraciones como refuerzo del Xeneize y reconoció la dimensión del desafío que tendrá por delante. «Sé la historia que tiene Boca. Tengo que tratar de estar bien física y mentalmente para estar a la altura», expresó en un primer momento.

Luego dejó un mensaje directo para los hinchas: «Al hincha de Boca quiero decirle que voy a dar todo de mí para poder lograr campeonatos». Valencia también reveló que todavía no está definida la duración de su contrato y que el tema «se está por decidir». De todos modos, según trascendió, el vínculo sería por 18 meses, hasta diciembre de 2027.

"AL HINCHA DE BOCA LE DIGO QUE VOY A DARLO TODO PARA LOGRAR CAMPEONATOS"



Enner Valencia emprendió viaje hacia Argentina para convertirse en el cuarto refuerzo del Xeneize.#DSPORTSNOticiasLite Tarde pic.twitter.com/rF2Py5dlK0 — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) August 7, 2026

Consultado por la presión que implica el Mundo Boca, el delantero aseguró: «Viéndolo desde afuera te das cuenta de todo lo que genera. Ahora voy a tener la oportunidad de estar ahí adentro y voy a trabajar para cumplir con las expectativas».

Por último, Valencia también se refirió a Juan Román Riquelme y valoró el respaldo del presidente xeneize: «Imaginate lo que ha sido para el fútbol y ahora como dirigente. Que pueda darme una palabra de aliento, conmigo ha hablado mucho, eso te deja una responsabilidad mayor y espero estar a la altura».

Mientras tanto, el equipo de Rodolfo Arruabarrena se prepara para recibir a Vélez este sábado por el Torneo Clausura y a Deportivo Recoleta el próximo martes por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Ambos encuentros se disputarán en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

El ecuatoriano se sumaría a las prácticas en Boca Predio este domingo y estará disponible rápidamente para el «Vasco», ya que fue inscripto en la lista de la Sudamericana en el lugar del juvenil Juan Cruz Payal y podría jugar ante el conjunto paraguayo.