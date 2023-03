Abucheo a Carreras: «Advertí que me retiraría si percibía actitudes de intolerancia»

“Fue un acto militante en un ámbito institucional, como si yo hiciera un acto militante en una escuela. Asistí en mi calidad de gobernadora ante la visita de la vicepresidenta de la Nación”. De esta forma, Arabela Carreras se refirió a los abucheos en el acto de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) donde la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió el doctorado de Honoris Causa el último viernes. Tras una silbatina, Carreras decidió retirarse del recinto, acompañada por sus colaboradores.

“Fui a recibir a la vicepresidenta al aeropuerto en un encuentro cordial. Ya le había advertido al senador (Martín) Doñate que si era un acto institucional contaría con mi presencia; si era un acto partidario no”, explicó la gobernadora durante un acto en el barrio El Frutillar, al sur de Bariloche.

Y continuó: “Avisé que me retiraría si percibía actos o actitudes de intolerancia provenientes de La Cámpora (porque ya lo habia vivido con el Movimiento Evita y temía que volviera a pasar)”.

Carreras fue tajante: al no ser “bien recibida” por un sector de La Cámpora optó por retirarse.

“Afortunadamente, mantuve un buen diálogo con la vicepresidenta que, institucionalmente, fue recibida con todos los honores en Río Negro como corresponde”, enfatizó.

Al consultarle sobre la entrega de la distinción “Honoris Causa” a la vicepresidenta, Carreras aseguró no tener una opinión. “La verdad es que fue un acto partidario en una institución pública. Yo esperaba otra cosa: algo más institucional”, reconoció.

Tras el incidente en la UNRN, Fernández se comunicó telefónicamente con Carreras, el último viernes pasadas las 23.30, desde El Calafate. “Estuvo muy amable. Recordó muchas otras instancias donde ella también ha sufrido este tipo de actos intolerantes, donde a 40 años de la democracia creo que atrasan muchísimo. No suma; no es lo que la población de Río Negro quiere y no representa el sentir rionegrino en absoluto”, manifestó.

Cambios obligados en el gabinete

Respecto a la salida de seis ministros de su Gabinete a raíz de sus candidaturas en las próximas elecciones provinciales, Carreras consideró que no fue un error adelantar los comicios a abril.

“Es parte de la democracia que nos somete al escrutinio público en forma permanente. El hecho de que seis ministros de mi equipo de trabajo -que pusieron todo su esfuerzo durante 3 años-, hoy sean candidatos, habla de que la gestión ha tenido un mérito y que cada uno ha ido demostrando lo que es capaz de hacer”, afirmó al ser consultada.

Aclaró que, mientras tanto, “el servicio público no puede deteriorarse”. Por esta razón, introdujo algunos cambios en el Gabinete “que permiten seguir conduciendo”. “Un mes y medio es mucho tiempo para no contar con la mitad del equipo”, dijo.

Este diario también consultó sobre el rechazo de Unter a la última oferta salarial del gobierno rionegrino. “Me parece correcto que no haya paro. Es inaceptable e injustificable que no haya clases”, indicó y agregó: “Las escuelas están en condiciones; los salarios se pagan en tiempo y forma. La oferta salarial que ha sido aceptada por la mayoría de los sindicatos permite el mantenimiento del poder adquisitivo”.

Por último, consideró la necesidad de continuar el diálogo y “cuando la oferta sea aceptada, se comenzará a liquidar”.