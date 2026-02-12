Acuerdo en Santa Fe: ningún policía cobrará menos de $1.350.000 y los patrulleros superarán los $2 millones

El conflicto policial en la provincia de Santa Fe llegó a su fin este jueves. Tras el anuncio del gobernador Maximiliano Pullaro, quien firmó un decreto que establece un aumento del 40% y fija el salario mínimo de la fuerza en $1.350.000, los efectivos que mantenían un acampe frente a la Jefatura de Rosario decidieron levantar la medida de fuerza.

“Ningún personal policial ni del servicio penitenciario de Santa Fe va a tener un sueldo inferior a 1.350.000 pesos”, confirmó el mandatario provincial en conferencia de prensa. Con los nuevos montos oficializados, la situación en la calle Ovidio Lagos al 5200 se normalizó y los agentes retomaron sus tareas habituales.

La nueva escala: cuánto cobrará un policía en febrero

El Gobierno santafesino detalló la conformación de los haberes, que incluye una fuerte diferenciación para el personal operativo que realiza tareas de riesgo en las ciudades más conflictivas.

Sueldo Inicial Garantizado: El piso para toda la fuerza (incluyendo administrativos, técnicos y 911) será de $1.350.000 .





El piso para toda la fuerza (incluyendo administrativos, técnicos y 911) será de . Policía de Calle: Los agentes que patrullen en zonas críticas como Rosario, Santa Fe capital, Villa Gobernador Gálvez o Santo Tomé, percibirán un plus de $500.000, elevando su ingreso a $1.938.835 .





Los agentes que patrullen en zonas críticas como Rosario, Santa Fe capital, Villa Gobernador Gálvez o Santo Tomé, percibirán un plus de $500.000, elevando su ingreso a . Choferes de Patrulleros: Quienes conduzcan móviles oficiales cobrarán un total de $2.188.835 , en reconocimiento a la responsabilidad y el riesgo de la tarea.





Quienes conduzcan móviles oficiales cobrarán un total de , en reconocimiento a la responsabilidad y el riesgo de la tarea. Fuerzas Especiales: El personal de Infantería o Comando Radioeléctrico que maneje vehículos percibirá hasta $2.334.535.





Pullaro justificó la escala señalando que los suplementos están “estratificados según la peligrosidad”, argumentando que “no es lo mismo patrullar una zona de alta violencia que otra de menor tensión”.

Mejoras en transporte y alimentación

Además de la recomposición salarial, el decreto incluye actualizaciones en los ítems de bienestar que formaban parte del reclamo:

Tarjeta Alimentaria: Se dispuso un aumento del 100%, llevando el monto de $84.000 a $168.000.

Transporte: Se ampliaron las frecuencias de colectivos para los agentes que viajan desde el norte de la provincia y se habilitaron lugares de pernocte para evitar traslados diarios.

“Habiendo atendido todas las demandas, entendemos que no hay ninguna razón para que siga habiendo una movilización”, concluyó el gobernador, dando por cerrado el conflicto salarial.