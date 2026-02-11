Tensión en Santa Fe: tras el «sirenazo», el Gobierno prepara un decreto de aumento salarial para destrabar el conflicto

La crisis de seguridad en Santa Fe entró esta mañana en una fase crítica que obligó al Gobierno provincial a acelerar una respuesta económica. Minutos antes del mediodía, un masivo «sirenazo» de patrulleros y motos policiales terminó de rodear la Jefatura Central de Rosario, en un claro desafío a la autoridad del gobernador Maximiliano Pullaro.

Ante el riesgo de un desborde total, el Ejecutivo activó una negociación de urgencia. Según pudo confirmar TN, el gobernador Pullaro y su ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, se encuentran elaborando un decreto para oficializar un aumento salarial inmediato.

Decreto en marcha: sueldo igual a la Canasta Básica

El objetivo central de la medida es equiparar el salario base de los uniformados con el costo de la Canasta Básica, atendiendo así el reclamo que encendió la mecha del conflicto: que los agentes no caigan bajo la línea de pobreza.

Esta propuesta económica se suma a la promesa oficial de levantar las sanciones disciplinarias a quienes retomen el servicio de inmediato. «La demanda salarial va a ser atendida, pero no podemos dialogar con una pistola en la cabeza», habían graficado más temprano desde la cartera de Seguridad.

La advertencia de la defensa

Pese a la oferta económica en camino, la desconfianza reina entre los uniformados respecto a su situación legal. Nahir Moreno, abogada de los 20 policías que fueron pasados a disponibilidad al inicio de la protesta, salió al cruce para explicar la «letra chica» de la amnistía oficial.

«El hecho de que se revierta el pase a disponibilidad implica que vuelvan a trabajar, pero la cuestión de fondo es el sumario administrativo. Eso continúa y les impide ascender o puede terminar en una exoneración a futuro«, alertó la letrada.

Moreno detalló además que existe una causa penal iniciada por el Gobierno por «incitación a la violencia» e «incumplimiento de deberes»: «Si esa imputación avanza, vuelven a ponerlos a disponibilidad».

La advertencia se materializó rápidamente. Once policías ya fueron citados para una audiencia de imputación este jueves por la mañana en la Fiscalía de Rosario. Allí se les notificará formalmente sobre la investigación penal en curso y se les detallará la calificación legal de los delitos, confirmando que la causa judicial avanza en paralelo a la negociación salarial.

Agresión al Jefe de Policía

El clima de hostilidad tuvo su pico de tensión más temprano, cuando el jefe de la Policía provincial, Luis Maldonado, salió a la calle para intentar disuadir a la tropa cara a cara.

«Necesitamos mostrar buena voluntad. Tenemos que salir a la calle», les pidió Maldonado. Sin embargo, la respuesta fue violenta: entre empujones e insultos, el jefe de la fuerza fue agredido y escupido por algunos de los manifestantes, lo que obligó a su custodia a reingresarlo al edificio.

Al cierre de esta nota, se espera la firma del decreto para intentar normalizar el patrullaje en una Rosario que, por estas horas, depende de las Fuerzas Federales y de guardias mínimas para garantizar la seguridad en las calles.