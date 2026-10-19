Roca tiene un 76% de la pavimentación del conector vial de Güemes y acelera los trabajos finales

La obra del conector vial de calle General Manuel M. Güemes continúa en ejecución en Roca, con avances en la pavimentación, los sectores de estacionamiento y la infraestructura complementaria. Según informó el Municipio, la pavimentación alcanzó el 76%, mientras que los cordones laterales y badenes llegaron al 98%.

Los trabajos se desarrollan en el tramo comprendido entre las calles Jujuy y Mendoza y forman parte del Plan de Conectividad e Infraestructura Vial, que busca mejorar la circulación y la seguridad vial en distintos sectores de la ciudad.

Qué trabajos se realizan en calle Güemes en Roca

Actualmente, las tareas están concentradas en la instalación del alumbrado público, con la apertura de zanjas y la colocación de cañerías para el tendido subterráneo de cables que abastecerán las nuevas luminarias.

En paralelo, continúan la ejecución de veredas y ciclovía, además de los trabajos correspondientes al sistema de riego. Los sectores de estacionamiento, que se construyen con adoquines sobre el margen norte de la traza principal, presentan un avance del 96%.

El proyecto incluye carpeta asfáltica, cordón cuneta, cordón central y badenes. También contempla la construcción de alcantarillas de hormigón armado en los cruces con las calles Formosa, Río Negro y Norberto Blanes, para mejorar el escurrimiento del agua de lluvia y reducir el riesgo de anegamientos.

Además, se previó la instalación de infraestructura para los sistemas de riego y alumbrado público, junto con conexiones de servicios planificadas para evitar futuras intervenciones sobre la calzada.

Una inversión de $2.472 millones de Roca

El conector vial de calle Güemes comenzó en marzo de 2026 y forma parte de un plan municipal que contempla intervenciones en diez conectores urbanos y en los principales accesos a la ciudad.

La obra completa fue presupuestada en $2.472 millones y cuenta con un plazo de ejecución previsto de 365 días corridos. El esquema de financiamiento contempla aportes de frentistas y beneficiarios indirectos, con distintas modalidades de pago.

La intervención en Güemes es la primera de las obras previstas dentro del plan. Entre los trabajos proyectados para una siguiente etapa figura la pavimentación y construcción de cordón cuneta en calle Damas Patricias, entre Estados Unidos y Bolivia.