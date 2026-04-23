Thiel desafió a Milei con una pregunta central: ¿cómo sostener el rumbo a largo plazo?

El presidente Javier Milei reveló detalles de su reciente encuentro con el inversor tecnológico Peter Thiel y destacó una pregunta que, según dijo, fue “la más inteligente” de toda la conversación: “¿Cómo se sostiene esto en el tiempo?”.

La reunión se llevó a cabo en la Casa Rosada, en el marco de la visita del magnate a la Argentina, donde analiza oportunidades de inversión y sigue de cerca el rumbo económico del Gobierno.

Según contó Milei, Peter Thiel se mostró interesado en el sector de agronegocios de Argentina, como también «interesado en crear las bases para que el liberalismo se sostenga más alla de mi gobierno”.

La preocupación por la continuidad del modelo

De acuerdo al propio Milei, Thiel —figura clave de Silicon Valley y cofundador de PayPal— valoró los resultados económicos de la gestión, pero puso el foco en la sostenibilidad política del programa libertario más allá del actual mandato.

“El reconoce los logros, pero me hizo la pregunta más importante: cómo se sostiene en el tiempo”, explicó el Presidente en una entrevista.

En su respuesta, Milei diferenció entre los resultados de gestión —como la evolución del PBI, la inflación y la pobreza— y la necesidad de consolidar una estructura política que garantice continuidad. En ese punto, destacó el armado territorial de su espacio y el rol de su hermana, Karina Milei, en la construcción partidaria a nivel nacional.

“La batalla cultural”, eje de la estrategia

El mandatario sostuvo que la clave para sostener el rumbo a largo plazo es lo que definió como “la batalla cultural”. Según explicó, no alcanza con las medidas económicas si no hay un cambio en la forma en que la sociedad entiende conceptos como el rol del Estado, los impuestos o la generación de riqueza.

En ese intercambio, Milei contó que Thiel también planteó el debate sobre el impuesto a la riqueza, lo que derivó en una discusión más amplia sobre la presión fiscal y los tributos progresivos.

“Más allá de lo técnico, hay que preguntarse si la envidia está bien o mal”, relató el Presidente sobre ese tramo del diálogo, donde volvió a cuestionar los impuestos a los sectores de mayores ingresos.

No es el primer contacto entre ambos. Peter Thiel ya había mostrado interés por las ideas de Milei en encuentros previos, tanto en Argentina como en Estados Unidos, y mantiene diálogo con funcionarios del Gobierno.

Durante su estadía, el empresario también participó de reuniones con integrantes del equipo económico y asesores presidenciales, además de recorrer distintos ámbitos sociales y culturales del país.

En la Casa Rosada interpretan su visita como una señal de interés internacional en el rumbo económico argentino, en un contexto donde el Gobierno busca atraer inversiones y consolidar su posicionamiento global.