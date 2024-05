Adorni le respondió a Cristina Kirchner por la falta de gas: «Discutir con ella es hablarle a una pared»

El miércoles, la exvicepresidenta Cristina Kirchner lanzó un mensaje explosivo a través de la red social X, criticando la gestión del gas y descreyendo del superávit anunciado por el gobierno de Javier Milei. Kirchner afirmó que el país enfrentaba un «superávit trucho» y «sin gas en el caño», mientras que el presidente estaba en una «gira artística» en Estados Unidos. La respuesta del gobierno no se hizo esperar, y el vocero presidencial, Manuel Adorni, se encargó de contestar a las acusaciones este jueves.

Adorni inició su réplica señalando que discutir con Cristina Kirchner es «perder el tiempo», comparando la situación con «hablarle a una pared». El vocero se explayó sobre las críticas al superávit fiscal, reiterando que los números son públicos y transparentes.

«Hay una obsesión porque como no lo hicieron ellos, tampoco lo podemos hacer nosotros. Que vaya y vea los números, no sé en qué se basa para decir eso, desconozco cuál es el sustento numérico que está utilizando», sostuvo Adorni, defendiendo la veracidad del superávit anunciado por el gobierno.

En relación con la crisis del gas, que generó cortes en estaciones de servicio y empresas, Adorni indicó que el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, había dado una explicación detallada en las redes sociales. «A veces uno pierde el tiempo explicando a alguien que no le interesa, no le importa esa explicación y no suma nada; porque cuando uno le habla a una pared, es perder el tiempo», añadió el vocero.

Adorni también brindó una serie de detalles técnicos y financieros sobre las obras de infraestructura energética. Afirmó que los pagos a los contratistas del gasoducto Néstor Kirchner están al día y que las obras del primer tramo y las plantas compresoras debieron finalizar en septiembre de 2023.

«Este gobierno regularizó los pagos que eran deuda del gobierno anterior por $30.000 millones y destinó recursos por otros $47.000 millones en la fase de terminación», explicó. Además, Adorni destacó que el gobierno de Milei asumió una deuda de 244 millones de dólares con Bolivia por la importación de gas, con intereses de 21,8 millones de dólares.

El vocero presidencial también subrayó que la administración actual ha hecho esfuerzos significativos para avanzar en proyectos que quedaron inconclusos o sin licitar durante el gobierno anterior. «En el gasoducto norte, el gobierno anterior dejó sin adjudicar el primer tramo y sin licitar los otros dos; esta gestión los licitó y adjudicó la obra, a la que ya el Gobierno destinó más de $150.000 millones», detalló Adorni.

Enfatizó que el servicio de gas ya se restableció en industrias y estaciones durante la noche, destacando el trabajo conjunto entre la Cancillería, Enarsa y Petrobras con sus contrapartes brasileñas para destrabar un buque de GNL. «Estamos sumamente satisfechos y orgullosos del trabajo entre ambos países», dijo, en un guiño a la administración de Luiz Inácio “Lula” da Silva, a pesar de las diferencias ideológicas con Milei.

Adorni también abordó la reciente visita del presidente Javier Milei a Estados Unidos, que Cristina Kirchner calificó como una «gira artística». El vocero defendió la importancia de la visita, sugiriendo que se trata de una estrategia para fortalecer las relaciones internacionales y atraer inversiones.

En otro tema, Adorni criticó el reciente aumento de sueldos en el Senado, vinculado a las paritarias de los trabajadores legislativos. Aunque su tono fue más mesurado, reiteró la posición del presidente sobre la necesidad de que el Poder Legislativo resuelva estos temas «de cara a la gente». «La posición del Presidente es clara. No es necesario que el Presidente la repita cada vez. Efectivamente es un tema que tiene que resolver el Poder Legislativo», sostuvo.

