Adrián Ravier confirmó que Federico Sturzenegger seguirá en el Gobierno: “Es uno de los más importantes”

El Gobierno de Javier Milei respaldó a Federico Sturzenegger y aseguró que continuará en su cargo pese al revés sufrido en el Congreso con el proyecto sobre propiedad privada. El vocero presidencial, Adrián Ravier, afirmó este martes que el ministro cuenta con el respaldo del Presidente y de todo el Gabinete.

“Claramente el ministro Sturzenegger es uno de los más importantes del Gobierno, es una figura clave”, sostuvo Ravier en conferencia de prensa. El funcionario destacó además el trabajo del ministro en materia de desregulación y defendió su continuidad dentro del Gabinete.

Ravier confirmó el respaldo a Sturzenegger y descartó cambios en el Gabinete

Ravier cuestionó las versiones que vinculaban a Sturzenegger con una eventual salida del Gobierno. “Tiene el respaldo del Presidente y de todo el Gobierno. Gracias a sus desregulaciones, pudimos desmantelar a esto que era una máquina de impedir”, afirmó esta mañana.

El respaldo oficial llegó luego del traspié parlamentario que sufrió el Gobierno con el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. La iniciativa fue modificada durante su tratamiento en el Senado y dejó bajo análisis la estrategia oficial para evitar nuevas derrotas legislativas.

El vocero presidencial Adrián Ravier en conferencia de prensa este martes. Foto: captura.

En paralelo, el vocero se refirió al aumento de la mora bancaria y a las dificultades de las familias para afrontar sus deudas. “La solución está en camino”, aseguró Ravier, quien vinculó una eventual mejora de la situación con la reducción de la inflación.

“La baja de la inflación es la herramienta que permite reducir la mora. Este es el camino”, agregó. El funcionario descartó además que el Gobierno analice implementar un “Plan Platita” para asistir a las personas endeudadas con bancos y aplicaciones.

El Gobierno prepara nuevos filtros legislativos tras la derrota en el Congreso

A las 13 se reunirá nuevamente la mesa política del Gobierno en Casa Rosada, bajo la conducción de Karina Milei. El encuentro estará destinado al seguimiento de la estrategia política y a la coordinación de las próximas acciones del oficialismo.

La reunión también estará atravesada por la necesidad de mejorar el tratamiento de los proyectos que llegan al Congreso. La Libertad Avanza analiza incorporar filtros más rigurosos para evitar nuevos traspiés, luego de la presión de sectores opositores y de las diferencias con gobernadores aliados.

Además, el Gobierno anunció una licitación por US$ 800 millones destinada a mejorar el servicio eléctrico en el Área Metropolitana de Buenos Aires. También anticipó el envío al Congreso de otros 203 pliegos correspondientes a jueces, fiscales y defensores oficiales