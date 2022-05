Advierten que el informe federal de las represas será cuando se venza la concesión

La creación del Equipo de Trabajo de Aprovechamientos Hidroeléctricos Concesionados «es un gesto centralista y unitario, que lesiona toda pretensión de federalismo energético«, opinó el diputado provincial de UNE Mariano Mansilla.

El legislador, quien reivindica la potestad constitucional de la provincialización de estos emprendimientos, se refirió a la comisión de expertos de organismos públicos que creó el secretario de Energía, Darío Martínez, y que está presidida por el expresidente de CALF, Carlos Ciapponi.

Sostuvo que se asiste a un proceso «donde los principios que dan cuerpo a un país federal se estremecen día a día«. Como prueba de su afirmación se refirió al vencimiento de las concesiones hidroeléctricas que culminan los 30 años en el 2023 como El Chocón y Planicie Banderita.

De la lectura atenta de los fundamentos y el articulado de la Resolución 130/22 de creación del ETAHC y de la simple aplicación de un criterio de búsqueda digital surge que en sus 9 mil caracteres y sus 1379 palabras, no puede encontrarse el término “provincia” ni tampoco, cualquier otra alusión a las jurisdicciones locales, ni siquiera una referencia al régimen federal argentino, describió el vicepresidente segundo de la Legislatura neuquina.

Recordó que hace 3 décadas que se advirtió sobre la entrega del patrimonio público que significó la privatización y desguace de Hidronor «y el proceso de expoliación de los recursos hídricos que ha significado estas tres décadas de administración trasnacional de la energía que producen nuestros ríos«.

Desde la Reforma del año 1994, «es indudable que las provincias somos dueñas de la administración de los recursos existentes en nuestros territorios» porque se participó de la construcción de una propuesta política «que destierre de la administración pública nacional a los herederos de la oligarquía parasitaria y los sectores de la anti patria que desde el 2015 al 2019 llevaron a cabo el peor gobierno de la historia democrática de nuestro país».

El legislador apuntó que la construcción de una Argentina verdaderamente Federal estuvo presente a cada palmo de la instancia electoral que esperanzó a los millones de argentinos que confluyeron en las urnas para darle el triunfo al Frente de Todos.

Sin embargo, -acotó- «la agenda del Ejecutivo nacional se esfuma entre pasillos y oficinas donde la pulsión centralista y unitaria hace trastabillar toda pretensión de federalismo».

Se opuso a la creación de un equipo de trabajo estatal que apunta a sustituir los organismos interjurisdiccionales que se construyeron en la concertación federal (AIC y ORSEP Comahue) porque, de esta manera, dijo, el Ejecutivo Nacional pone en marcha una consultora «donde las Provincias ostentan el carácter de invitadas y que terminará pidiéndole la información a la AIC y a la ORSEP; un federalismo de subordinación que es a todas luces, inadmisible».

Mansilla junto a Emanuel Guagliardo le entregó a Alberto Fernández un pedido vinculado a la provincialización de las represas, en su visita del 21 de abril.

Abundó al indicar que ese equipo es «un gesto de subestimación de las capacidades existentes en dichos organismos» y observó que el plazo de entrega del estudio que hará este grupo a la secretaría de Martínez es de un año, contado a partir de su puesta en marcha. «El término exacto en que se vencen las principales centrales ubicadas sobre nuestros ríos», acotó.

Invitó a los patagónicos a no quedarse de brazos cruzados esperando la invitación y parafraseando a Don Jaime que dijo “no asistiremos a los funerales de la República”, nosotros decimos no asistiremos en silencio a los funerales de la Patria federal.