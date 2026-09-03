Por la visita del papa León XIV a Argentina, Nación, Ciudad y Provincia suspendieron las vacaciones de los policías

León XIV visitará la Argentina en noviembre y su llegada ya motiva preparativos, reuniones y definiciones sobre un itinerario que aún debe ser aprobado. El Sumo Pontífice arribará entre el 8 y el 11 de ese mes, y se conocen los primeros destinos que formarían parte de su recorrido, como Claypole, Devoto y Luján, aunque la confirmación final dependerá de la Santa Sede.

Mientras se aguardan más detalles, Nación, Ciudad y Provincia resolvieron suspender las vacaciones de sus efectivos policiales para reforzar la seguridad.

Refuerzan la seguridad del papa León XIV

La visita histórica provocó que se suspendan las vacaciones de los efectivos de la Policía Federal, de la Ciudad y de la Bonaerense durante el período en el que el papa se encuentre en el país.

Según el adelanto que hizo el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, el jefe de la Iglesia Católica tendrá diferentes actividades en la ciudad de Buenos Aires el lunes 9 de noviembre, en Córdoba el martes 10 y en la Basílica de Luján el miércoles 11. También llevará a cabo otras visitas como una al Cottolengo Don Orione de la localidad de Claypole y a la Cárcel de Villa Devoto.

Es por esto que los gobiernos nacional, provincial y porteño tomaron la decisión de suspender las licencias anuales ordinarias de los efectivos de las tres fuerzas durante esa semana de noviembre.

La medida se notificó, en algunos casos, mediante un comunicado interno: «Se informa al personal que, con motivo de la visita del Sumo Pontífice León XIV en noviembre y en virtud de las celebraciones programadas, se dispone la interrupción de las licencias anuales ordinarias del personal policial y civil, conforme al artículo 163 de la Ley 5.688 (texto consolidado por Ley 6.764)…».

El texto precisa que la suspensión de las vacaciones regirá del viernes 6 al jueves 12 de noviembre.

Por su parte, la Policía Federal y la Bonaerense adoptaron idéntica postura tras reuniones entre los jefes de las fuerzas y las autoridades de Seguridad. Fuentes oficiales adelantaron: «Solo resta la comunicación interna a los efectivos, algo que ocurrirá en las próximas semanas, pero la suspensión de las licencias ordinarias para todos ya es un hecho».