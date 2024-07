Aguas Rionegrinas iniciará cortes del servicio en agosto a deudores

ARSA recaudará 904 millones de pesos por la moratoria y, ahora, anunció una nueva etapa, que incluirá cortes del servicio de agua potable -inicialmente- para los deudores con “capacidad contributiva”, según anunció el titular de la empresa estatal, Javier Iud.

En ocasión de la puesta en marcha del plan de cobro de deudas, el presidente de esa sociedad estatal adelantó que a la moratoria seguirán “las intimaciones”, “los juicios” y las interrupciones de los servicios.

El programa de regularización concluyó a mediados de julio, con 42.510 adherentes, de los cuales, casi 40.000 cancelaron obligaciones mientras el resto formalizó un plan de cuotas.

Al lanzarse la moratoria, más de 100 mil usuarios eran deudores, por lo cual, cerca de 60.000 siguen con cuotas pendientes de pago.

Iud resaltó que “más del 40% no paga directamente” y “la moratoria buscaba que todos tuvieran la oportunidad de ponerse al día. Para quién no lo haya hecho, viene la intimación, viene el juicio, y viene el corte”.

La nueva instancia tendrá interrupciones del servicio, como un aviso institucional que ARSA cumplirá -finalmente- con esa medida.

“Hay un mito en Río Negro que el servicio no se puede cortar”, dijo Iud mientras adelantó que en agosto se avanzará con un centenar de casos de usuarios con “capacidad contributiva” que no están pagando. Aludió a casos “paradigmáticos”, como “hotelería de varias estrellas en el Cerro Catedral” que no cancela deudas de cloacas o “una gran estación de servicio del Alto Valle que debe más de cuatro millones y no paga el agua porque el contribuyente está enojado con ARSA”.

“Hay un mito que no se puede cortar el servicio. ARSA debe garantizar agua para el consumo y equivale a solo 70 litros diarios”. El presidente de ARSA, Javier Iud, aclarando que la empresa puede restringir la prestación del servicio.

El presidente remarcó que ARSA es una sociedad estatal y no dejará de “tener carácter social. Por eso, no vamos a ir a cortar a un jubilado con la mínima, ni a una familia grande, que no tiene capacidad contributiva”.

Aún así, Iud agregó que la empresa rionegrina ”tampoco puede ser el último orejón del tarro cuando el agua es el servicio más esencial. Primero pagamos la luz, el cable, internet y, después, si sobra, pagamos a ARSA”.

Calculó que en agosto se empezará con 100 usuarios de «capacidad contributiva» y adelantó que se “piensa premiar al buen cumplidor”.

Frente a la ley “anticortes”, Iud aclaró que la empresa “debe garantizar un mínimo para el consumo” y equivale a solo 70 litros diarios.

Ratificó la decisión de cumplir con esta restricción como un criterio de justicia frente aquellos que se esfuerzan, como los jubilados, y cumplen con la cancelación de las facturas de agua y cloacas.

La recaudación de la moratoria llegará a los $904 millones

Esta empresa estatal registra unos 240 mil usuarios. Hasta marzo, el padrón de morosos superaba los 100 mil, de los cuales, 42.510 se presentaron a la moratoria, con 39.842 que cancelaron directamente sus obligaciones y, por eso, ARSA recaudó inmediatamente 847,8 millones.

Otros 2.668 firmaron planes de pago, proyectando ingresos por 56,5 millones. El total por la moratoria alcanzará los 904,3 millones.

En declaraciones, Iud resaltó que esa recaudación permitirá ampliar la “flota vehicular y, además, adquirir una retroexcavadora”.

También, adelantó la compra de dos camiones para ofrecer “agua potable a granel” y así participar directamente del negocio porque, actualmente, la empresa provee del servicio aunque el mayor beneficio recae en el particular que la entrega.

En julio, ARSA abrió ofertas para una retroexcavadora y fue adjudicada a la firma Axion, con un costo de algo más de 100 millones de pesos.

Además, se computan cuatro camionetas 0km Fiat Strada Freedom, recientemente incorporadas.