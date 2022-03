Alberto Fernández habló de la violación grupal en Palermo y respaldó a Gómez Alcorta

El presidente Alberto Fernández se refirió hoy a la violación grupal de una joven en el barrio porteño de Palermo. Sostuvo que fue un hecho «atroz» y respaldó a la ministra de Mujeres, Género y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta, quien había advertido que «ninguno» de estos casos son «aislados» porque «responden a la misma matriz cultural».

El presidente le brindó su apoyo a Gómez Alcorta después de que la titular del PRO, Patricia Bullrich, acusara al Gobierno de «justifica al que viola» a partir del mensaje de la funcionaria.

«Ayer leía a una opositora que criticaba a Elizabeth (Gómez Alcorta) porque ella había llamado la atención por un hecho atroz que habíamos visto, el abuso y violación de una chica por parte de 6 hombres», expresó el mandatario al encabezar en el Centro Cultural Kirchner (CCK) el acto de presentación del ciclo «Nosotras movemos el mundo».

Señaló que lo que la ministra hizo fue «llamarnos la atención a todos nosotros», en referencia a los varones.

Gómez Alcorta había expresado en Twitter: «Es tu hermano, tu vecino, tu papá, tu hijo, tu amigo, tu compañero de trabajo. No es una bestia, no es un animal, no es una manada ni sus instintos son irrefrenables. Ninguno de los hechos que nos horrorizan son aislados. Todos y cada uno responden a la misma matriz cultural», posteó la ministra.

Fernández siguiendo con su respaldo a la funcionaria, planteó que «en algún lugar anida la idea de que los hombres pueden tener como objeto de divertimento a una mujer; eso es horroroso por donde se lo mire, y de verdad eso pasa. No se puede cambiar la realidad si uno no asume la realidad».