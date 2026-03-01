Repercusiones del discurso de Alberto Weretilneck: apoyo del oficialismo y críticas de la oposición por educación, salud y salarios

El gobernador Alberto Weretilneck abrió el 55° Período de Sesiones Ordinarias de la Legislatura de Río Negro con un discurso sobre inversiones, empleo y desarrollo productivo. Mientras el oficialismo elogió la proyección a largo plazo, la oposición criticó la omisión de conflictos sociales y reclamó medidas en educación, salud y seguridad.

El presidente del bloque del PJ-Nuevo Encuentro (PJ-NE), Daniel Belloso, valoró el impulso a la matriz energética y la aprobación del proyecto vinculado al Gas Natural Licuado (GNL), aunque criticó la falta de referencias a la conflictividad que se observa «en la calle» y «en la vereda», especialmente en salud y educación.

Daniel Belloso. Foto: Marcelo Ochoa.

Según Belloso, al discurso le faltó contemplar «los reclamos de los trabajadores y las trabajadoras» y una definición clara sobre la «pauta salarial» de la provincia. Además, instó al oficialismo provincial a adoptar «una firme decisión de oposición al Gobierno nacional» frente a medidas que, a su juicio, afectan indirectamente a la región, como la reforma laboral y la paralización de rutas.

Facundo López: «El Río Negro de acá a los 30 años»

Por su parte, Facundo López, presidente del bloque oficialista, destacó que Weretilneck planteó «el Río Negro de acá a los 30 años», con inversión, generación de obras y empleo. Valoró la consolidación de la provincia como «normal», con previsibilidad jurídica, estabilidad política y consenso social, condiciones que consideró esenciales para capitalizar la riqueza natural y concretar grandes proyectos energéticos y petroquímicos.

Facundo López. Foto: Marcelo Ochoa.

Además, subrayó la mirada a futuro del gobierno en educación y capacitación, mencionando el programa «Río Negro bilingüe para 10.000 ciudadanos» y la inversión en nuevas escuelas técnicas.

Juan Martín: «Buenas intenciones, pero deben traducirse en hechos»

En tanto, el legislador rionegrino Juan Martin (PRO – Unión Republicana) reconoció que el gobernador: «Planteó buenas intenciones, un rumbo que compartimos, pero que debe traducirse en hechos concretos«, señaló.

«No caben dudas de que Río Negro tiene nuevas oportunidades a partir de la profunda reforma que lleva adelante el presidente Javier Milei», planteó Juan Martin.

Juan Martin. Foto: Marcelo Ochoa.

En esta línea, puntualizó que «ese crecimiento que el gobernador ilustró con cifras tiene que verse a nivel local en cosas muy concretas, en hospitales y escuelas en condiciones, en un sistema de seguridad que funcione». «No sirve de nada que a los rionegrinos les digan que llegaron millones de dólares si después sus hijos no tienen clases porque la escuela está invadida por ratas», ejemplificó.

Asimismo, expuso que «el gobernador puso en valor la normalidad, el diálogo y los consensos» aunque advirtió que «esto son palabras vacías si se cajonean proyectos de la oposición como la boleta única, la esencialidad educativa, la emergencia en seguridad, la educación financiera y tantos más».

Juan Martin también observó que «hubo muy poco anuncio de lo que va a ser la agenda legislativa del gobierno, solamente se mencionaron algunas grandes líneas», considerando que «esto va en contra de la previsibilidad que el propio gobernador ponderó».

José Luis Berros: «Le faltó el día a día de nuestros vecinos»

El presidente del bloque «Vamos con Todos», José Luis Berros, cuestionó que el gobernador Weretilneck no haya abordado problemas urgentes en educación, salud y salarios, y resaltó que muchas de las inversiones actuales son producto de la recuperación nacional de YPF. «Le faltó decir que todas las inversiones que se están llevando adelante en la provincia fueron gracias a un gobierno nacional que recuperó YPF para los argentinos y argentinas«, afirmó, asegurando que, sin esa decisión estratégica, hoy no existirían estas posibilidades de crecimiento.

José Luis Berros. Foto: Marcelo Ochoa.

Berros también criticó la situación de los servicios públicos, señalando que la idea de «provincia normal» queda en contraste con la realidad cotidiana de los rionegrinos. «En una provincia normal las escuelas y las clases arrancarían normalmente y mañana no tendríamos paro», sentenció, en referencia al conflicto docente. Añadió que los hospitales deberían funcionar adecuadamente y que la obra pública debe continuar con salarios acordes a las necesidades de los trabajadores.

El legislador aclaró que su bloque no se opone a la llegada de capitales: «Nadie puede estar en contra de la inversión porque creemos que es el desarrollo de la provincia». Sin embargo, concluyó con un reclamo sobre las prioridades de la gestión: «Le faltó el día a día de nuestros vecinos y vecinas. Hay cuestiones que hoy todavía no están solucionadas en Río Negro».