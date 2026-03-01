Weretilneck hablará este domingo en la Legislatura y, previamente, dejó una novedad en el Gabinete

Weretilneck dará este domingo su decimocuarto mensaje en la Legislatura, incluyendo los tres de sus asunciones. Foto Archivo.

El gobernador Alberto Weretilneck concurrirá este domingo a la Legislatura para cumplir con una nueva apertura del Período de Sesiones Ordinarias. Será su decimoprimer mensaje de inicio, más otros tres en ocasión de sus asunciones.

La sesión está prevista para las 8, estimándose que enseguida se pasará al discurso de Weretilneck, pues el mandatario tiene previsto viajar rápidamente a la Capital Federal para abordar un vuelo a Canadá y participar de una convención mundial de Minería.

Su mensaje se concentraría en los proyectos energéticos y mineros, reiterando las condiciones favorables de la Provincia.

Otra parte recaerá en la gestión de los servicios, reiterando modificaciones y mejoras. Insistirá en los planes de modernización.

Las falencias ya fueron parte de la reunión de gabinete del viernes, donde se insistió en las respuestas por corregir, incluso las más básicas, como la atención al público. Repitió su propósito de que los funcionarios salgan más al terreno.

Un repaso del inicio de las clases y sus dificultades derivó en la evaluación sindical, pero también en un mapeo de las construcciones pendientes.

Finalizado el discurso, el gobernador viajará a Toronto para participar de una cumbre minera. Antes formalizará el traspaso del Ejecutivo al vicegobernador.

El viernes, la Legislatura aprobó la reforma ministerial y, frente al Gabinete, Weretilneck evidenció su mayor interés en la ejecución de lineamientos y acciones con “foco en las juventudes”.

La modificación de ley de ministerio incorpora la cartera de Juventud, Deportes y Cultura al Gabinete. Su conducción recaerá en Nahuel Astutti aunque todavía no fue anunciado oficialmente. El gobernador dejó una novedad frente a sus ministros. El área de la Juventud, que integrará esa nueva Secretaría de Estado, no tendrá un mando unipersonal, como se pensaba, sino que se conformará un Consejo. Justificó un cuerpo para responder mejor a la complejidad y diversidad, incluyendo su fase regional.

El gobernador reunió el viernes a su Gabinete, dejando planteos y novedades. Foto: Gentileza.

Será un “espacio que generará un reordenamiento para fortalecer áreas y potenciar resultados”, dijo el flamante ministro de Gobierno, Agustín Ríos, que ofició de vocero del encuentro. El objetivo -agregó- es “concentrar y articular políticas destinadas a los jóvenes”, con un trabajo “transversal con todas las áreas. La idea es canalizar acciones y dar una respuesta más, a través de esta secretaría”.

La Legislatura eligió sus autoridades. Silvia Morales y Pedro Dantas fueron confirmados como vicepresidente primero y segundo del cuerpo.

Además, Ríos remarcó el eje del proyecto Argentina GNL, que es el proyecto de exportación de GNL por el Golfo San Matías, a partir de un acuerdo que implica una inversión “de 20.000 millones de dólares y miles de puestos de trabajo”.

Luego, a la noche, el mandatario cenó con los legisladores de JSRN y, el sábado, se concentró en la conclusión de su discurso.

La sesión está convocada para las 8 y no habrá demoras para recibir al gobernador. La preparatoria se cumplió el viernes, con la ratificación de autoridades y sin alteraciones. Silvia Morales y Pedro Dantas fueron reelectos como vicepresidentes.

Pedro Pesatti presidirá la sesión y, después, se quedará a cargo del Poder Ejecutivo por el viaje de Weretilneck. Ese trámite se repetirá la próxima semana cuando el gobernador se sume a la comitiva presidencial que va a Nueva York.