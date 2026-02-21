Alfredo Cornejo: «Argentina tiene una oportunidad de desarrollo inmejorable, pero no puede cometer errores en el saneamiento de la economía»

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, llegó a la capital neuquina con una agenda que combinó la gestión estatal y la rosca partidaria.

El mandatario mendocino presidió el acto de asunción de Juan Peláez como nuevo presidente del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical, en un gesto de fuerte respaldo a la construcción de coaliciones locales. Tras el encuentro institucional, Cornejo dialogó sobre los proyectos que unen a Mendoza y Neuquén en el mapa energético y brindó una visión cruda sobre el rumbo macroeconómico del país y la interna de su partido.

Pregunta.Se reunió con el gobernador Rolando Figueroa ¿pudieron hablar de la ruta 40 entre Malargüe y Barrancas?

Respuesta: Sí, hablamos de la Ruta 40 y de la necesidad de que se termine esa obra que está en parte inconclusa e intransitable. Es de un interés conjunto: es una ruta minera para Mendoza y una ruta petrolera para Neuquén. Son 80 o 100 kilómetros vitales, pero es responsabilidad del Gobierno Nacional. Tenemos muchos intereses comunes en el plano institucional con el gobernador Figueroa.

P: ¿Cómo observa el desarrollo de Vaca Muerta y el vínculo entre ambas provincias en este rubro?

R: Neuquén nos lleva mucha ventaja con el no convencional. Nosotros estamos empezando a desarrollar la Lengua Norte de la misma formación geológica y ya tenemos pozos exploratorios. Vaca Muerta se va corriendo hacia el norte y eso nos obliga a trabajar juntos en servicios y conectividad. Además, le ofrecimos a Figueroa compartir nuestro laboratorio de ADN y el laboratorio balístico de Mendoza. El crimen se mueve de un lugar a otro y tener una base de datos compartida mejora la seguridad de ambas provincias.

P: El gobernador Alberto Weretilneck dice que el arte con Nación es estar cerca para no congelarse y lejos para no quemarse. ¿Coincide?

R: Podría ratificar esa hipótesis, pero prefiero racionalizarla. La Nación es responsable de la macroeconomía y las provincias de los permisos y la propiedad del subsuelo. ¿De qué sirve tener la facultad de dar permisos si la economía es un desastre o hay diez tipos de cambio? Mi posición es que debemos colaborar para que Milei estabilice la macro, pero las provincias tenemos funciones indelegables como la educación, salud y seguridad. No todas las provincias somos iguales; Mendoza tiene equilibrio fiscal desde mucho antes de la llegada de esta ideología.

P: Usted mencionó que falta una reforma estructural más allá de la laboral, ¿cuál sería?

R: La reforma impositiva. Hay que simplificar impuestos que ayuden a la inversión y no castiguen al consumo. Ingresos Brutos es muy distorsivo y debería eliminarse, pero reemplazado por un impuesto interno unificado. La Nación también se queda con impuestos distorsivos como el del cheque o el de los combustibles. Castigar el consumo es antipopular porque afecta más a los que menos tienen.

P: Sobre el blanqueo y la «inocencia fiscal» que pide Nación para que las provincias no cobren impuestos a quienes entran, ¿qué postura tiene?

R: Mendoza está abierta a eso. Queremos que la economía esté en blanco. La economía en negro genera inseguridad, mercados robados y perjudica el sistema previsional. Todo lo que sea blanqueo o inocencia fiscal lo veo positivo, siempre que sea equilibrado para no perjudicar al que ya está en blanco hoy día.

P: ¿Qué análisis hace de la reforma laboral que se debate en el Congreso?

R: Es una ley mejor que la que teníamos, que era de la década del 70. La rigidez laboral perjudicaba a la Pyme y al trabajador porque no había oferta de trabajo. La realidad es que la reforma ya se estaba dando en la práctica con el monotributismo y el cuentapropismo. Si el gobierno logra estabilizar la macro y baja la tasa de interés, esta ley va a generar empleo genuino.

P: ¿Cómo califica la estrategia de la UCR neuquina de sumarse al frente de Figueroa?

R: Fue una muy buena opción. Lo trabajamos y conversamos mucho con Juan Peláez. Me pareció positivo elegir ese frente ante el partido que gobernó 60 años. Lamento que el radicalismo local decidiera retirarse después, porque creo en las coaliciones estables.

P: ¿Cómo analiza el fenómeno de Javier Milei dentro del sistema de partidos? R: Milei es el resultado del hartazgo social pospandemia y del pésimo gobierno de Alberto Fernández y Cristina, el peor desde 1983. La gente se alejó de las instituciones porque no daban resultados económicos. La implosión se canalizó en él y eso es un dato positivo de la democracia. Por otro lado, la conducción nacional del radicalismo tuvo una pésima lectura y llevó al partido a porcentajes muy bajos por no saber interpretar este momento.

P: ¿Es optimista respecto a los próximos años de Argentina? R: Soy optimista porque el mundo demanda lo que tenemos: minerales críticos, energía y alimentos. Los próximos 20 o 30 años deberían ser buenos si no cometemos errores en el saneamiento de la economía. El error sería volver al paradigma anterior. La política debe dar certidumbre, precios estables y liderazgos que comprendan que gobernar en coalición requiere acuerdos, no decir que el que no me sigue es un traidor.