Allanan la casa del intendente de Plottier y la municipalidad por presunta defraudación

El fiscal Juan Narváez llega a la municipalidad al frente del equipo de Delitos Económicos para los procedimientos. (Foto: Matías Subat)

La fiscalía de Delitos Económicos informó que realiza ocho allanamientos en Plottier, Neuquén y Cipolletti, en el contexto de una investigación iniciada por supuesta defraudación contra la administración pública, entre otros delitos. Uno de los procedimientos es en la casa del intendente Luis Bertolini.

El operativo comenzó por la mañana. Se lleva adelante con personal de la Policía provincial y está autorizado por la jueza de Garantías Carina Álvarez. Cinco son en Plottier, entre los cuales figura la sede del municipio y la vivienda del jefe comunal; dos en Neuquén; y uno en Cipolletti.

La investigación a cargo de la fiscalía de Delitos Económicos, integrada por los fiscales Juan Manuel Narváez y Rocío Rivero y supervisada por el fiscal jefe Pablo Vignaroli, se inició a instancias de una denuncia presentada a mediados de enero de este año.

Los motivos de los allanamientos

Luis Bertolini en el estudio de RN Radio (Archivo/Matías Subat)

En la denuncia se consignaron dos situaciones: el decreto 646/25 mediante el cual el intendente eximió del pago de tasas municipales a vecinos y vecinas del barrio privado “Los Canales” durante el primer semestre de 2025; y el manejo irregular en la contratación de parte de la comuna de una empresa privada para realizar diversas obras públicas, que estaría integrada por socios vinculados a autoridades municipales.

El objetivo de los procedimientos es secuestrar información en soporte físico y digital, que esté vinculada a ambos hechos denunciados.

Los supuestos delitos que se investigan son administración fraudulenta contra la administración pública, negociaciones incompatibles a la función pública e incumplimiento a los deberes de funcionario público.

Bertolini ya está imputado en una secuela de las causas que involucran a la exintendenta y exvicegobernadora Gloria Ruiz.