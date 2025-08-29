Quiénes son los dos abogados que designó Diego Spagnuolo en la causa por presuntas coimas en Discapacidad

Una semana atras, inició una investigación por el presunto cobro de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). El exdirector, Diego Spagnuolo, es uno de los principales sospechosos y fue el primero en presentar ante la Justicia Federal a sus dos abogados. Hasta el momento, se trataría del único involucrado que cuenta con una defensa designada.

El exfuncionario designó a Juan Aráoz de la Madrid e Ignacio Rada Schultze como sus representantes en el caso que investiga las presuntas coimas en Andis y que está a cargo del fiscal federal Franco Picardi. El expediente se abrió después de que se difundieran audios en los que el extitular denunciaba un mecanismo de enriquecimiento ilícito.

Quiénes son Aráoz y Rada Schultze, los abogados de Diego Spagnuolo en la causa por presuntas coimas

Juan Aráoz de la Madrid es un especialista en Derecho Penal de la Empresa, Económico, Aduanero y Tributario. «Además, es uno de los socios del estudio de abogados LRAR, según la información provista en el sitio oficial de la firma», según publicó Infobae.

Rada Schultze, por su parte, se especializó en Derecho Penal Tributario y procedimiento tributario. Además, tuvo un vínculo laboral con Aráoz entre noviembre de 2009 y mayo de 2011, cuando se desempeñaba como abogado en Aráoz de Lamadrid & Asociados.

Asi la designación de los abogados que representarán a Spagnuolo permitirá que el equipo legal comience a delinear la estrategia de defensa.