Diego Spagnuolo se presentó en la Justicia por el caso de presuntas coimas en la Agencia de Discapacidad

El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, se presentó ante la Justicia este jueves. El exfuncionario del gobierno de Javier Milei designó un abogado defensor en la misma fecha el presidente anunciara que lo iban a denunciar por los hechos que trascendieron en distintos audios que denuncian presuntas coimas.

Según confirmó Clarín, Spagnuolo desnigó a Ignacio Rada Schultze como su abogado defensor para diseñar su estrategia de acuerdo a lo que surja de la investigación judicial.

Esto se da en la misma fecha que el presidente Javier Milei anunciara que iban a presentar una denuncia contra Spagnuolo. Aún así, fuentes oficiales informaron que aún no está definido los cargos con que lo van a acusar: «Puede ser una denuncia por parte de los involucrados directos o a través de la Procuración del Tesoro».

El expediente está bajo la órbita del fiscal federal Franco Picardi, cuya investigación se centra en supuestos pagos de sobornos en el organismo y que además se menciona a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a su asesor, Lule Menem.

En el ámbito privado, la droguería Suiza Argentina SA es la principal involucrada y sus representantes también se presentaron en la causa. Esta semana, una primera auditoria del Gobierno detectó sobreprecios del 27% en la compra de un medicamento.

Qué se sabe de la causa por presuntas coimas en el ANDIS

El ahora ex abogado personal de Javier Milei, Spagnuolo, se presentó en los tribunales de Comodoro Py esta jornada y en Casa Rosada aún desconocen si fue en rol de «arrepentido».

Según precisó el medio nacional, la ley se lo permite si colabora con fiscalía, aporta datos de relevancia en la investigación y revestir carácter absoluto de verdad. De otra forma, puede ser penado por falso testimonio.

En este sentido, en caso de que proceda bajo esta figura penal, el imputado deberá brindar información sobre personas de mayor jerarquía que él.

Sin embargo, en caso de corroborarse el contenido de los audios filtrados, el ex titula de ANDIS ya se encuentra vinculado a un entramado de corrupción por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Ahora, el avance de la causa se basará sobre qué grado de responsabilidad tuvo en los hechos denunciados.

Hasta el momento, se realizaron dos operativos en en la casa de Spagnuolo, en donde secuestraron -entre otras cosas- una máquina para contar dinero y dos celulares, cuyo contenido había información borrado.