Más audios de Diego Spagnuolo: la Justicia ya analiza medio centenar de grabaciones

La investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó medio centenar de audios atribuidos a su ex titular, Diego Spagnuolo. El material fue aportado por el periodista Mauro Federico y podría comprometer a empresarios y funcionarios.

Nuevos audios de Diego Spagnuolo lo complican en la causa por discapacidad

Los audios fueron entregados en un pendrive. Federico declaró como testigo ante el fiscal federal Franco Picardi para explicar que los recibió el 16 de agosto y difundió el primero de ellos varios días después, informaron fuentes judiciales a la agencia Noticias Argentinas.

La declaración del periodista se produjo poco antes de que Spagnuolo designara de manera formal dos abogados para defenderlo en el caso, Ignacio Rada Schultze y Juan Aráoz.

Picardi comenzará así a analizar esos audios que se habrían grabado entre agosto y octubre de 2024 y en los que se escucha supuestamente a Spagnuolo hablando de presuntos delitos como porcentajes que representantes de la droguería Suizo Argentina exigirían a laboratorios para, a su vez, pagarlos a funcionarios del Gobierno nacional.

En la mira el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo. Foto: Gentileza NA.

En esos meses tramitaba en Comodoro Py otra denuncia presentada por supuestas irregularidades en Andis con la compra de medicación, pero que fue archivada por falta de evidencia.

La Justicia ya analiza pruebas clave por las presuntas coimas en la ANDIS

Ahora, en la causa a cargo de Picardi y del juez federal Sebastián Casanello se avanza de manera principal en el análisis de todo lo secuestrado en allanamientos a dos sedes de Andis y vinculado a expedientes de compra de medicación y órdenes de pago para establecer si hubo sobreprecios que pudieran encubrir el pago de sobornos.

En el caso de Spagnuolo, el fiscal tiene que ordenar el inicio del análisis de la información extraída de uno de sus celulares secuestrado en la causa, mientras que continúan los peritajes sobre los teléfonos de otros involucrados, entre ellos los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, accionistas de la Suizo Argentina.

Agencia de Noticias Argentinas