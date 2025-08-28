Guillermo Francos sobre las presuntas coimas en Discapacidad: «Spagnuolo jamás me transmitió alguna sospecha»

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió al escándalo generado por los audios del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, y aseguró que se trata de «una operación». Francos negó haber tenido sospechas sobre presuntas irregularidades del exfuncionario: «Spagnuolo jamás me transmitió alguna sospecha», afirmó en diálogo con Radio Rivadavia.

En medio de la polémica, el ministro coordinador respaldó al círculo íntimo del presidente Javier Milei, incluyendo a Lule Menem y a la hermana del mandatario: «Yo confío plenamente en Lule Menem, Karina y Javier Milei», sostuvo. Además, defendió la continuidad del subsecretario de Gestión Institucional: «¿Por qué tendría que ofrecer su renuncia Lule Menem? Él se considera inocente».

Francos vinculó el escándalo con las tensiones internas de La Libertad Avanza y señaló directamente a la diputada Marcela Pagano y al empresario Fernando Bindi: «No descarto que Pagano y Bindi tengan algo que ver con toda esta operación», disparó.

Las declaraciones se producen en un clima de máxima tensión dentro del oficialismo, luego de que se filtrara un chat donde la diputada Lilia Lemoine se burlaba de Pagano y acusaba al asesor presidencial Santiago Caputo por los conflictos internos: «Es culpa de Santi Caputo», escribió.

Con información de Noticias Argentinas

«El Presidente no debió haber confiado»: Guillermo Francos sobre Spagnuolo y las presuntas coimas en Discapacidad

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió al escándalo sobre las presuntas coimas en Discapacidad y el vínculo entre Diego Spagnuolo y Javier Milei. Además, reconoció que existieron visitas a la Quinta de Olivos y respaldó a «Lule» Menem, uno de los involucrados en la causa.

Según expresó Francos, Javier Milei es una «persona absolutamente honesta y transparente2. Al ser consultado por el entorno del Presidente remarcó sobre Diego Spagnuolo: «No sé si era cercano pero lo conoce al Presidente y ha ido varias veces a las reuniones de ópera que hace el Presidente con algunas personas en Olivos. Si el Presidente confiaba en él, bueno no debió haber confiado».

Y manifestó: «Cuando uno ve que en 24 horas aparecen los audios en un canal de streaming absolutamente pagado para ser opositor al Gobierno horas antes de que se trate el proyecto de discapacidad, y hay un diputado (Leandro Santoro) que hace un discurso encendido y preparado y Dalbón hace la denuncia penal. Habla de que es una operación armada por el kirchnerismo», en Radio Mitre.