Allanaron tres inmobiliarias por el caso Adorni: investigan la compra de su casa en Caballito por US$ 230.000

La Justicia llevó adelante una serie de allanamientos en tres inmobiliarias involucradas en la compra del departamento que posee Manuel Adorni en el barrio porteño de Caballito.

La medida fue dispuesta en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete de la Nación y luego de que la escribana Adriana Nechevenko de Schuster declarara este miércoles ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien busca identificar a los intermediarios de la operación y verificar cuáles fueron los valores reales de la transacción.

La investigación se centra en el financiamiento que hubo en la adquisición del inmueble situado en la calle Miró al 500, por medio de préstamos privados otorgados por cuatro mujeres mayores con un ingreso económico que no coincide con la suma del crédito que le cedieron al funcionario, ya que serían jubiladas y empleadas públicas.

También se ordenó el levantamiento del secreto bancario para investigar el financiamiento de otros gastos de Adorni, como vuelos privados hacia el exterior, como ocurrió con sus visitas a Nueva York y Punta del Este.

Noticias Argentinas.

Qué dijo la escribana de Adorni en Comodoro Py

La escribana Adriana Mónica Nechevenko se presentó este miércoles en los tribunales de Comodoro Py para declarar como testigo en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al actual jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni. Tras casi tres horas de testimonio bajo juramento ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, la profesional defendió la legalidad de las operaciones inmobiliarias en las que intervino y aseguró que no hubo «ninguna irregularidad».

Al retirarse del quinto piso del edificio judicial, Nechevenko improvisó un breve contacto con la prensa. Al ser consultada sobre el origen de los fondos utilizados por el funcionario para la compra de un lujoso departamento en el barrio porteño de Caballito, la escribana fue tajante y se despegó: «Eso pregúntenle a él».

En ese sentido, aclaró que en la transacción no existió un préstamo de dinero en efectivo directo, sino que se instrumentó una «hipoteca normal sin ningún problema».

La profesional consideró como una práctica totalmente habitual en el mercado que una propiedad se hipoteque por el 90% de su valor.

Esta justificación hace referencia al acuerdo donde dos mujeres jubiladas -Beatriz Viegas y Claudia Sbabo- accedieron a financiarle a Adorni unos 200.000 dólares para adquirir el inmueble de casi 200 metros cuadrados, valuado en un total de 230.000 dólares.

Ambas prestamistas están citadas a declarar este jueves en calidad de testigos para detallar la «hipoteca con saldo de precio».

Por su parte, desde Infobae revelaron que la escribana relató que Adorni compró su departamento en Caballito con un adelanto de US$30.000, mientras que el restante (US$200.000) fue financiado en 12 cuotas sin interés.

Asimismo, el momento de mayor hermetismo frente a los periodistas se vivió al ser consultada por sus llamativas visitas a la Casa de Gobierno.

Según los registros oficiales, Nechevenko se entrevistó con el jefe de ministros al menos siete veces en un período simultáneo a la firma de las escrituras.

Frente a la insistencia de los cronistas sobre los motivos de estos encuentros en despachos oficiales, la profesional se excusó rápidamente: «No lo puedo decir, a mi cliente no le gustaría que yo lo diga».