Pasajes por US$10.000 y reservas a nombre de «Jefatura.gob.ar”: los detalles del viaje de Adorni y su esposa a Nueva York

Se conocieron más detalles del viaje de Manuel Adorni y Bettina Angeletti a Nueva York. Se trata de la vez el jefe de Gabinete incluyó a su esposa en la comitiva oficial del avión presidencial para asistir a la «Argentina Week». Según consignó la Justicia, los pasajes para el vuelo de regreso costaron más de US$10.000 y con reservas a nombre de «Jefatura.gob.ar».

Según indicó Infobae, los importes de los tickets costaron US$4.910,35 ($6.874.490 si contamos el dólar a $1400) y US$5.154,55 ($7.216.370), respectivamente, consignados bajo la denominación “RESERVASPASAJES//JEFATURA.GOB.AR, Cytric y marcas de ‘MISIÓN OFICIAL’”.

Se trata de los pasajes para el vuelo JFJ-EZE, DL 115, efectuado el pasado 14 de marzo de 2026. Ambos partieron a las 22:25 desde Estados Unidos y arribaron a Ezeiza a las 10:15 del próximo día. Se trató de un vuelo sin escalas intermedias.

El jefe de Gabinete utilizó un ticket emitido el 24 de febrero del 2026, asiento 1G, y sin equipaje despachado; mientras que la reserva para su esposa fue emitido el 25 de febrero del 2026, asiento 1C, y despachó dos valijas.

Estos documentos llegaron a la Justicia en marco de la investigación sobre quién financió los gastos de la esposa del funcionario en la comitiva oficial junto al presidente de la Nación, Javier Milei.

“Vengo a deslomarme acá”: qué dijo Adorni sobre la inclusión de su esposa en la comitiva oficial a Nueva York

La polémica se instaló después de que trascendieran imágenes de la comitiva oficial en la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como el «Rebe de Lubavitch». Allí, junto a toda la delegación de Milei, aparecía también Angeletti, esposa de Adorni.

Foto: Gentileza.

En una nota en A24, el periodista Eduardo Feinmann cuestionó que su esposa viaje a Estados Unidos en el avión presidencial: «No es un taxi, no es un Uber. No es para que un familiar de un funcionario se suba». Adorni, por su parte, respondió: «Estás equivocado. Yo vengo una semana a deslomarme acá, o cinco días a deslomarme, como todos los que vienen acá a Nueva York”.

Adorni aclaró que él quería que su esposa lo acompañe porque es su «compañera de vida» y además porque le iba a dar una mano. “Más allá de que ella en paralelo iba a venir igual porque tenía una actividad”, añadió.

Tiempo después, Adorni pidió disculpas por sus declaraciones y sentenció: “Si pudiera volver atrás, evidentemente mi mujer no se hubiera subido”.