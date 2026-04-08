«No lo puedo decir»: la escribana de Adorni rompió el silencio y evitó referirse de sus visitas a Casa Rosada

La escribana Adriana Mónica Nechevenko se presentó este miércoles en los tribunales de Comodoro Py para declarar como testigo en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al actual jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni. Tras casi tres horas de testimonio bajo juramento ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, la profesional defendió la legalidad de las operaciones inmobiliarias en las que intervino y aseguró que no hubo «ninguna irregularidad».

Al retirarse del quinto piso del edificio judicial, Nechevenko improvisó un breve contacto con la prensa. Al ser consultada sobre el origen de los fondos utilizados por el funcionario para la compra de un lujoso departamento en el barrio porteño de Caballito, la escribana fue tajante y se despegó: «Eso pregúntenle a él».

En ese sentido, aclaró que en la transacción no existió un préstamo de dinero en efectivo directo, sino que se instrumentó una «hipoteca normal sin ningún problema».

La profesional consideró como una práctica totalmente habitual en el mercado que una propiedad se hipoteque por el 90% de su valor.

Esta justificación hace referencia al acuerdo donde dos mujeres jubiladas -Beatriz Viegas y Claudia Sbabo- accedieron a financiarle a Adorni unos 200.000 dólares para adquirir el inmueble de casi 200 metros cuadrados, valuado en un total de 230.000 dólares.

Ambas prestamistas están citadas a declarar este jueves en calidad de testigos para detallar la «hipoteca con saldo de precio».

Por su parte, desde Infobae revelaron que la escribana relató que Adorni compró su departamento en Caballito con un adelanto de US$30.000, mientras que el restante (US$200.000) fue financiado en 12 cuotas sin interés.

El silencio sobre la Casa Rosada y las propiedades en la mira

Durante la jornada judicial, la escribana aportó una voluminosa carpeta con documentación para justificar las rúbricas realizadas tanto en la compra del departamento de la calle Miró al 500, como en la adquisición de una casa en el Indio Cua Golf Club. Esta última propiedad, ubicada en la localidad de Exaltación de la Cruz, fue escriturada a nombre de la esposa del funcionario libertario, Julieta Bettina Angeletti.

Sin embargo, el momento de mayor hermetismo frente a los periodistas se vivió al ser consultada por sus llamativas visitas a la Casa de Gobierno.

Según los registros oficiales, Nechevenko se entrevistó con el jefe de ministros al menos siete veces en un período simultáneo a la firma de las escrituras.

Frente a la insistencia de los cronistas sobre los motivos de estos encuentros en despachos oficiales, la profesional se excusó rápidamente: «No lo puedo decir, a mi cliente no le gustaría que yo lo diga».

Nuevos testimonios y el avance de la causa patrimonial

La investigación sobre el patrimonio del vocero presidencial continúa sumando capítulos complejos y ramificaciones. En las últimas horas, la Justicia detectó el registro de una nueva hipoteca por 100.000 dólares que Adorni había tomado para adquirir su antigua vivienda familiar en la calle Asamblea, en Parque Chacabuco.

Por esta operación, el fiscal Pollicita citó a declarar a las prestamistas Graciela Isabel Molina de Cancio, excomisaria de la Policía Federal, y a su hija Victoria Cancio.

A su vez, el expediente sumó el testimonio clave del exfutbolista Hugo Morales, antiguo propietario del departamento de Caballito.

Vía telemática desde Corrientes, confirmó que le vendió el inmueble (que requería varios arreglos) a las dos jubiladas por 200.000 dólares, quienes tan solo seis meses después se lo cedieron al funcionario a través del cuestionado préstamo privado.

Para avanzar en la ruta del dinero, la fiscalía ya ordenó el envío de oficios a los registros de la propiedad inmueble, automotor y a diversas entidades bancarias. En paralelo a estas exhaustivas averiguaciones patrimoniales impulsadas por Pollicita, el juez federal Ariel Lijo investiga a Adorni en otra causa por supuestos vuelos privados a Punta del Este que habrían sido financiados por un periodista y contratista del Estado.