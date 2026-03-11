Alta demanda por lotes sociales que ofrece el municipio de Bariloche

Largas filas en el Instituto de Tierras y Viviendas en Bariloche para inscribirse para lotes sociales. Foto: Chino Leiva

Cientos de personas desfilaron el lunes y ayer por el edificio donde funciona el Instituto de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social de la Municipalidad de Bariloche interesados en anotarse para participar del sorteo de lotes sociales anunciado por el Gobierno del intendente Walter Cortés.

Además, de los interesados en incorporarse al registro de postulantes a un lote social, hubo una alta afluencia de personas que quieren adherirse a la moratoria implementada por la municipalidad.

Ayer a primera hora de la mañana, la fila de vecinos apostados sobre la calle 24 de Septiembre se extendía casi por casi una cuadra. Allí, estaban aquellos que necesitaban anotarse por primera vez en el registro y postulantes inscriptos años atrás que querían actualizar sus datos. También, los adjudicatarios de lotes sociales interesados en adherir a la moratoria para acceder a la escritura.

El presidente del Instituto, Néstor Gallardo, dijo que en estos días “apareció mucha gente que no estaba ingresada en el registro” de postulantes a una solución habitacional.

Aclaro que hubo personas que concurrieron a las oficinas del organismo para acceder a la moratoria. Otros se presentaron en el Instituto para completar o tomar conocimiento de los trámites en marcha correspondientes a la Ley Pierri, que les permite regularizar la situación dominial del terreno donde viven.

Aquellos jóvenes, sobre todo, que se presentaron para anotarse y participar del sorteo de 520 lotes sociales que el municipio tiene disponibles por ahora deben acreditar tres años de residencia en Bariloche. Aún no hay fecha para el sorteo.

Gallardo dijo que en los próximos días sabrán cuántos nuevos inscriptos tiene el registro. Hasta la semana pasada, informó que había alrededor de 7.400 anotados tras la depuración del listado, a partir del cruzamiento de datos con el IPPV de Río Negro.

Dijo que la moratoria destinada a las personas que recibieron lotes en carácter social del municipio deben pagar 1.000 módulos fiscales, es decir, 373.000 pesos, por el terreno. Y otros 350.000 pesos para acceder a la escritura. Aclaró que los que compraron lotes a inmobiliarias no entran en la moratoria, que finalizará, en principio, el 16 de marzo.