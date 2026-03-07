Más de 7.000 personas esperan acceder a un lote social en Bariloche

Miles de personas están anotadas en el registro del Instituto Municipal de Tierra y Vivienda de la Municipalidad de Bariloche para acceder a un lote social. (foto de archivo)

Miles de personas están a la expectativa de acceder a un lote social en Bariloche. No es una situación nueva en esta ciudad. Algunas razones explican esta problemática: los altos costos de los alquileres, los terrenos que comercializan privados o inmobiliarias tienen precios en dólares muy elevados y no hay nuevos planes habitacionales en construcción.

En el listado actualizado del Instituto de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social de la Municipalidad de Bariloche hay alrededor de 7.400 personas anotadas. Así lo informó el presidente de ese organismo, Néstor Gallardo.

Contó que el registro tiempo atrás tenía unos 8.000 postulantes, pero a partir de una actualización de los datos que está en marcha se redujo a 7.400. Explicó que del cruzamiento de información con el IPPV de Río Negro surgió que había inscriptos que ya habían accedido a una solución habitacional. Otros resolvieron su problema de vivienda de manera particular y hay casos donde los postulantes se marcharon de Bariloche, entre otros motivos.

Gallardo comentó que están notificando a las personas anotadas en el Instituto por mail para que concurran a ese organismo, ubicado en la calle 24 de Septiembre casi Morales con su documentación para volcar los datos al registro.

La renovación de los datos está vinculada en forma directa con el sorteo que el municipio anunció de lotes sociales que se hará en los próximos meses.

El funcionario dijo que la municipalidad estaba en pleno proceso de armado de un sistema especial para hacer ese sorteo. Por eso, contrataron técnicos en informática que desarrollen el programa que se necesita.

La carga de los datos además de actualizar para que la inscripción del postulante esté vigente sirve para depurar el padrón.

520 lotes

Gallardo informó que el municipio cuenta con 520 lotes que surgieron de las plusvalías que pagaron los propietarios de tres desarrollos inmobiliarios que se ejecutan en la ciudad, cambio de mejoras en los parámetros urbanísticos.

Indicó que el desarrollo Cerro Lindo aportó 310 lotes, mientras que los 210 restantes saldrán de los desarrollos de Laura Fenoglio y de Roccatagliata, ubicado frente al barrio 29 de Septiembre.

El presidente del Instituto aclaró que “va a llevar tiempo dotar de los servicios” a esos lotes sociales. Aseguró que el objetivo es entregarlos con luz y agua y las calles correspondientes.

No es un proceso sencillo. Los desarrolladores tiene que cumplir varias etapas administrativas ante la Provincia, dotar de los servicios a los lotes y, después, transferirlos a la municipalidad.

Gallardo aclaró que hasta que los desarrolladores no entreguen los lotes comprometidos en concepto de plusvalías “no pueden empezar su desarrollo inmobiliario”.

Evitar especulaciones

Informó que una persona que no está en el registro del Instituto se puede anotar, pero además de la documentación personal debe acreditar tres años de residencia permanente en Bariloche, para evitar especulaciones.

Comentó que hay casos de personas anotadas, que se mudaron a otra ciudad, y que llaman al Instituto para saber cuándo es el sorteo porque “están especulando con acceder a un lote”.

Dijo que además empezaron un trabajo de regularización de terrenos municipales y mencionó que la posibilidad de adherirse a la moratoria estará vigente hasta el 15 de marzo. “Si entran en la moratoria, el municipio les entrega el libre deuda”, informó. Dijo que pretenden regularizar varios sectores de la ciudad.

Afirmó que las personas que recibieron un lote municipal debe pagarlo. “No estamos regalando nada”, señaló. “La gente tiene que pagar su lote sí o sí, porque esos recursos sirven para comprar tierras para brindar más soluciones habitacionales, para ayudar a más gente”, destacó.

“La gente piensa que al no pagar el lote le saca a la municipalidad, pero el Estado somos todos”, recordó Gallardo. “Tenemos que empezar a generar conciencia”, destacó.

A modo de ejemplo, citó el caso del barrio Arrayanes donde se entregaron terrenos municipales en 1983 aproximadamente y hay titulares que aún no los pagaron. Dijo que los costos rondan los 373 mil pesos y por otros 300 mil pesos tienen acceso a una escritura social de bajo costo, porque una parte importante la abona la municipalidad.