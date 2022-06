Ana Pechen: «Los espacios de la mujer están en segundo plano dentro del MPN»

La exvicegobernadora de Neuquén, Ana Pechen, participó el viernes del acto que el Movimiento Popular Neuquino organizó en Zapala para presentar la plataforma política de la lista Azul de cara a las internas partidarias. Se sentó al lado del precandidato Marcos Koopmann, en primera fila, salió en muchas de las fotografías que se compartieron del evento, pero no formó parte del selecto grupo de dirigentes que tomó la palabra. Es más: el locutor ni siquiera anunció que se encontraba presente. «Las mujeres del MPN somos mayoría, somo la columna vertebral y nunca voy a dejar ese espacio de defensa del lugar que las mujeres tienen que tener en el partido. Así que me senté ahí, le guste a quien le guste», afirmó hoy.

En una entrevista que dio esta mañana a La Red, la investigadora y exrectora de la Universidad Nacional del Comahue evaluó que el partido provincial tiene muchos hombres buenos «pero son muchos hombres» y cuestionó que «los espacios de la mujer están en segundo plano» dentro del MPN.

Opinó que debería haber mujeres en todas las fórmulas para el 2023 y no se limitó a la figura de vicegobernadora como la que ella ocupó en los dos mandatos de Jorge Sapag. «Neuquén se merece tener una gobernadora», afirmó.

Sobre su participación en el acto de Zapala, dijo que el lugar en donde se sentó «fue una decisión personal» y no vinculada a una posible candidatura. «No tiene nada que ver con la fórmula, soy la viegobernadora mandato cumplido, aunque nadie me anunció. Nadie dijo que estaba Ana Pechen. El locutor no lo dijo, por algún motivo que no sé, desconozco. Hay decisiones que se toman», aclaró con cierta risa.

Dijo que no pertenece a «la mesa chica» del partido porque, cuando terminó su mandato, regresó a la actividad académica, pero indicó que sigue acompañando al partido «y especialmente a la línea Azul porque tengo una línea de gratitud». «Fui su vicegobernadora durante ocho años y es una lealtad de por vida con Jorge Sapag, con Omar, con Marcos», sostuvo.

Respecto del rol de las mujeres en el gobierno, analizó que deberían tener más lugar pues las leyes de equidad y las funciones que hoy tienen en ministerios o el Poder Judicial «no garantizan la equidad real». «Hay una deuda de respeto hacia las mujeres y sus ideas. Todavía se ningunea y se minimizan las opiniones de las mujeres», criticó.

La exvice se sentó al lado de Koopmann en el acto de Zapala. Foto: gentileza.

«Neuquén se merece una mujer gobernadora»

Frente a la pregunta de si cree que Koopmann debería llevar a una mujer en la fórmula para la gobernación, Pechen dijo que sí, que «debería ser una mujer en todas las fórmulas». Sin embargo, manifestó que también podría ser la candidata a gobernadora. «No me parece que estuviera mal, al contrario. Neuquén se merece una mujer gobernadora y hay muchas mujeres polenta en la política, de mi partido y de otros», aseguró.

Confirmó que le gustaría ocupar ese cargo porque «todo el mundo que hace política piensa en llegar alguna vez a ese lugar donde uno puede tomar decisiones para cambiar aquellas cosas que quiere cambiar». «Si fui rectora de la Universidad alguna vez, después de muchos años de ser investigadora y secretaria de Investigación, es porque quería impulsar algunos cambios. Pero bueno, no es solamente el gusto lo que hace a un candidato, también son las decisiones», aseguró.

Dijo que en el MPN «tenemos muchos hombres muy buenos, pero son muchos hombres». «Creo que los espacios de la mujer están en segundo plano dentro de mi partido», reclamó.

Pechen afirmó que a las mujeres «les cuesta mucho llegar y no se llega por el dedo que señala, se debe llegar porque uno busque esos espacios.» «Lo que nos falta en el MPN y todos los partidos es esa formación de la dirigencia joven munidos con herramientas para poder pelear en la política. Eso se hacía antes en los comités, en las unidades básicas, eso se dejó de hacer», señaló.

Si bien apoyó la reforma que se hizo de la Carta Orgánica para limitar la participación de independientes porque indicó que tuvieron «muy abiertos los brazos y personas que hemos incorporado han migrado», apuntó que «sería saludable tener una mayor discusión interna» dentro del MPN.

Sobre la precandidatura de Marcos Koopmann, dijo que es «un hombre de principios, un trabajador que recién alumbra a la política». «Siempre estuvo apoyando desde la retaguardia y creo que esa falta de visibilidad a lo mejor hoy le exige trabajar más», señaló pero sostuvo que «tiene muy buenos proyectos para desarrollar y le harían muy bien a Neuquén».