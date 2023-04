Aníbal Fernández habló en la previa del acto de Cristina Kirchner: «¿Quién no la quiere de candidata?»

El funcionario pronosticó que la vicepresidenta no se presentará en los comicios.

En medio de la expectativa por el discurso de Cristina Fernández, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, volvió a hablar sin tapujos acerca de la vicepresidenta. Aseveró que “no está proscripta” y que incluso tendría chances de un buen resultado en las elecciones presidenciales de este año.

“Yo nunca hablé (de proscripción), hay que preguntarle a los que sí lo hicieron. No sé qué quisieron hacer, siempre aparecen esas expresiones antojadizas que no sé cuál es la ventaja que se busca. No está proscripta”, comentó en diálogo con CNN Radio.

El funcionario no dudó en cuestionar a algunos sectores del Frente de Todos que se apropiaron de la idea del «proscripción», luego del renunciamiento público que realizó Fernández de Kirchner al ser condena en la causa Vialidad. De hecho, desde el kirchnerismo se viene llevando adelante el «operativo clamor» para que revierta esa decisión.

Sin embargo, y a pesar de los cuestionamientos, el ministro respaldó una eventual postulación de la exmandataria, si ella así lo dispondría. “Teniendo una posibilidad como Cristina, ¿quién no quiere que sea candidata?”, se preguntó, retóricamente. Aunque Fernández advirtió que lo más probable es que Cristina Kirchner se mantenga en su decisión de evitar la competencia electoral.

“No es la forma de hacer las cosas que tiene normalmente Cristina. Trabaje muchos años con ella, le tengo mucho cariño, la conozco demasiado. Sé lo cuidadosa que es en cada uno de los pasos que da en pos de sacar el mejor beneficio electoral”, concluyó.

Cristina Kirchner hablará hoy del FMI, dólar y Sergio Massa

La vicepresidenta será la protagonista hoy de acto de alto impacto político en La Plata, en donde el oficialismo tiene la esperanza de que arroje alguna señal en medio de un contexto altamente volátil.

A las 18, iniciará la actividad en el reinaugurado Teatro Argentino de la capital bonaerense. “27 de abril 2003 – 2023. La Argentina Circular”, es el nombre de la convocatoria y lleva como subtítulo “El FMI y su histórica receta de inflación y recesión; fragmentación política y concentración económica”.

Entre otras cosas, se espera que la exmandataria hable sobre la decisión de Alberto Fernández de no ser candidato, de la suba del dólar blue y la inflación y de la interna oficialistas sobre las candidaturas. Fuentes de la organización le aseguraron a que, como se espera una gran multitud militante, se dispondrán pantallas en el exterior del Teatro para que puedan seguir la presentación de Cristina Kirchner.

