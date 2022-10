Aníbal Fernández respondió a las críticas por Villa Mascardi: «Se quiere comparar con la cacería humana de Cambiemos»

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, respondió a las críticas por el operativo de desalojo de Villa Mascardi en el que fueron detenidas siete mujeres integrantes de la comunidad lof Lafken Winkul Mapu y recordó que en un procedimiento similar, en 2017, durante el macrismo, se concluyó con una víctima fatal.

El ministro quedó en el ojo de la tormenta por el operativo de desalojo que se llevó adelante el martes pasado, en el que fueron detenidas mujeres y escaparon los varones que presuntamente se evadieron por la montaña.

Ese operativo, que no dejó heridos y que se realizó sin armas letales, fue cuestionado por diversas organizaciones sociales, organismos de derechos humanos y también al interior del gabinete nacional, que terminó con la renuncia de la ministra de las Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta. También el Parlamento Mapuche de Río Negro y el Consejo de Desarrollo Indígena de la provincia pidieron la renuncia de Fernández.

«Leo con estupor que se quiere comparar la acción de las fuerzas en Villa Mascardi con la cacería humana que realizó en el pasado el gobierno de Cambiemos«, expresó el funcionario en declaraciones difundidas a través de su cuenta de Twitter y en clara referencia al intento de desalojo que se realizó en noviembre de 2017, cuando Patricia Bullrich era ministra de Seguridad, que terminó con el asesinato de Rafael Nahuel por parte de una bala disparada por un agente del grupo Albatros, de Prefectura Naval, que realizó el procedimiento ordenado por el juez subrogante Gustavo Villanueva.

Fernández planteó que «parecieran no advertir que nuestro Gobierno no se vale de espías, ni de operadores judiciales para consensuar con los tribunales las mandas a cumplimentar. No se instruye a realizar actos violentos y, si se les encomienda hacer uso racional de la fuerza, ello es así, tomando en consideración que el primer derecho humano fundamental es la vida«, aclaró.

«Quienes consideran que el cumplimiento de la ley y de las órdenes judiciales es un menú a la carta, no entienden lo que es vivir en un sistema republicano», subrayó el titular de la cartera de Seguridad.

Fernández conformó el comando unificado de fuerzas de seguridad para actuar en Villa Mascardi ante la demanda de mayor seguridad surgido por el recrudecimiento de la violencia en la zona, tras el incendio a una casilla de Gendarmería nacional y la posterior usurpación de dos propiedades privadas ubicadas en la zona de conflicto.

Tras oficializar el comando, Fernández envió a Bariloche agentes de Policía Federal, PSA, Gendarmería y Prefectura, además de móviles y equipamiento, y el martes, se produjo el desalojo que ordenó la jueza federal subrogante Silvina Domínguez, quien lleva adelante la nueva causa por el ataque a Gendarmería.

La jueza dispuso la detención de 7 mujeres que se encontraban en uno de los predios usurpados al momento de desalojo. Cuatro de las mujeres fueron trasladadas el miércoles al penal federal de Ezeiza y ayer retornaron a Bariloche por disposición de la jueza. Anoche además, concedió la prisión domiciliaria a 4 de las 7 mujeres detenidas, quienes son madres de niños menores de 4 años.