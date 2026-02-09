Las negociaciones por la reforma laboral siguen abiertas en el Senado: los puntos conflictivos del proyecto

A horas de la sesión en el Senado, las negociaciones por la letra chica de la reforma laboral siguen abiertas. La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, se reunió por tercera vez con representantes de bloques aliados y, aunque la aprobación en general estaría garantizada, sigue la pulseada por la rebaja del impuesto a las Ganancias y otros puntos conflictivos del proyecto.

“Nada puede embarrar un acuerdo tan importante como el que hemos construido estos dos meses”, aseguró Bullrich a la prensa acreditada al cabo de tres horas de reunión con senadores dialoguistas, en el mismo clima de hermetismo que rodeó todas las tratativas hasta el momento.

La expectativa está puesta en una reunión de la “mesa política” prevista para este martes por la mañana en Casa Rosada, donde el Gobierno pondría fin al misterio y anunciaría si finalmente mantiene o elimina el artículo sobre Ganancias, que se transformó en el principal eje de la discusión.

Por lo pronto, Bullrich hizo un nuevo repaso del articulado con la mayoría de los senadores que garantizarán los votos. Participaron de la reunión en las oficinas del bloque radical el anfitrión, Eduardo Vischi, la también radical Mariana Juri, Martín Goerling (PRO), Edith Terenzi (Despierta Chubut), Carlos Arce (Frente Renovador Misionero), Beatriz Ávila (Independencia-Tucumán) y Flavia Royón (Primero los Salteños).

Como dato distintivo respecto de las anteriores reuniones, esta vez también fue de la partida el secretario Parlamentario del Senado, Agustín Giustinian. Su presencia no fue menor: según supo La Voz, la vicepresidenta Victoria Villarruel se molestó por haber sido marginada de las negociaciones, por lo que Bullrich sumó a uno de sus laderos.

A contrarreloj, la líder de la bancada libertaria retomará este martes los contactos con los senadores afines. Mantiene firme su intención de llegar al miércoles con el texto cerrado. Ese día, y no antes, darán a conocer todos los cambios al proyecto, que tiene alrededor de 200 artículos. Bullrich no quiere dar ningún paso en falso.

“Hemos decidido llegar al miércoles y dar a conocer cuáles son los cambios. Estamos todavía terminando el debate, pero como tenemos un acuerdo grande y creemos que hemos logrado mantener ese acuerdo, que todavía faltan detalles, el miércoles se van a enterar de las cosas”, insistió, sin soltar prenda sobre ningún detalle.

La mecánica de la sesión se definirá este martes en una reunión de Labor Parlamentaria prevista para las 14 en las oficinas de Villarruel. De lograr un acuerdo consolidado, Bullrich desearía que la votación en general y en particular se realizara de una sola vez, para no abrir votaciones en artículos de riesgo. A lo sumo, intentarán que se vote por capítulos, como se hizo en diciembre con el Presupuesto.

“Tenemos entre 37 y 44 senadores para que salga el proyecto. Cualquier cambio que se haga puede desmoronar los acuerdos que venimos tejiendo hace dos meses”, confesaron participantes de la reunión.

Denuncia de aprietes y amenazas

En la previa de la sesión, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, denunció aprietes y amenazas sobre los senadores peronistas predispuestos a votar a favor de la reforma laboral de Milei. “Hay gobernadores, senadores y diputados que han sido hasta amenazados, diciéndoles que les iban a intervenir el Partido Justicialista en sus distritos (como ya lo han intervenido en Salta, en Misiones, en Jujuy) de acuerdo a cómo votaban ese día los legisladores, sabiendo que el PJ es la única herramienta electoral que tienen en sus provincias”, reveló en el canal Todo Noticias.

Sáenz mantiene un enfrentamiento público con Cristina Kirchner, todavía presidenta del PJ nacional, desde que a fines de diciembre se decidió sancionar a la senadora jujeña Carolina Moisés por acompañar la ley de Presupuesto 2026. Moisés integra, junto a otros senadores referenciados en gobernadores peronistas, el bloque Convicción Federal, que es parte del interbloque justicialista liderado por el formoseño José Mayans.

“Amenazan con la intervención si no votan en contra de la reforma laboral. Les quitan la herramienta electoral que tienen”, subrayó el mandatario salteño, y agregó: “Es muy difícil trabajar así. Cuando tienen que votar los aprietan, los amenazan”. Pese a esto, Sáenz blanqueó que apoya la reforma laboral porque la legislación actual “no funciona, no genera trabajo y hay cada vez mayor empleo precarizado”.

De todos modos, el gobernador (que maneja el voto de la jujeña Moisés y el de la salteña Flavia Royón) dijo que están a la espera de respuestas de la Casa Rosada respecto al artículo que rebaja el impuesto a las Ganancias para las empresas, en detrimento de la recaudación provincial. “Nosotros no aceptamos el capítulo de Ganancias. Ha bajado la recaudación, ha caído la coparticipación, y nosotros estamos ofreciendo alternativas”, señaló.