Karina Milei reúne a la «mesa política» en Casa Rosada para blindar la reforma laboral y la baja de imputabilidad

La mesa política del Gobierno se reunirá este martes a las 11 en Casa Rosada, en un encuentro encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La cumbre se da en un momento crucial: un día antes de que se inicie en el Senado el debate del proyecto de reforma laboral y en la víspera de definiciones sobre el nuevo régimen Penal Juvenil.

Para la administración de Javier Milei, esta iniciativa es central de cara a la segunda etapa de su mandato en la que busca que ya rijan reformas que considera clave para el futuro de su proyecto.

Según confirmaron fuentes oficiales a Noticias Argentinas, del encuentro participarán las espadas principales del Ejecutivo y el Legislativo:

Manuel Adorni (Jefe de Gabinete).

(Jefe de Gabinete). Diego Santilli (Ministro del Interior).

(Ministro del Interior). Luis Caputo (Ministro de Economía).

(Ministro de Economía). Santiago Caputo (Asesor presidencial).

(Asesor presidencial). Martín Menem (Titular de Diputados).

(Titular de Diputados). Patricia Bullrich (Senadora).

La estrategia legislativa para las reformas

El objetivo central de la reunión es afinar la estrategia para el tratamiento de la reforma laboral en la Cámara alta, donde el oficialismo busca conseguir la media sanción para girar el proyecto a Diputados. Para la gestión libertaria, esta iniciativa es la columna vertebral de la «segunda etapa» del mandato.

En paralelo, el Gobierno quiere acelerar los tiempos para el proyecto de baja de la Edad de Imputabilidad (a 13 o 14 años). La intención de la Casa Rosada es que la norma entre en vigencia lo antes posible: se estima que este miércoles podría obtener dictamen en un plenario de comisiones de Diputados, para ser debatida en el recinto el jueves.