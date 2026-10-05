Cambios en el PJ de Neuquén: expulsaron a su presidente suspendido y a dos funcionarios provinciales

La situación institucional del Partido Justicialista de Neuquén dio un nuevo giro. En un fallo difundido la semana pasada, la Cámara Nacional Electoral (CNE) revocó una resolución de primera instancia y dejó firme un pedido de expulsión para 44 afiliados por competir con otras fuerzas políticas en las elecciones de 2023.

El planteo de desafiliación incluye al actual presidente de la agrupación, José «El Turco» Asaad, suspendido desde hace dos semanas por una denuncia por violencia de género, e integrantes del gabinete Rolando Figueroa, a quien acompañaron como candidato a gobernador tres años atrás.

El origen del pedido

El conflicto tuvo su origen en una sesión del Congreso Provincial realizada en mayo de 2025 en la ciudad de Zapala. La convocatoria, organizada por el peronismo más cercano al parrillismo, votó favorablemente por la expulsión de los dirigentes que participaron electoralmente con otras fuerzas políticas en los comicios provinciales.

La solicitud fue formalizada por quien entonces era la apoderada legal del PJ neuquino, María Belén de los Santos, quien citó el artículo 28 de la carta orgánica al momento de argumentar la petición.

«Quien participa por otro agrupación como postulante, queda automáticamente aparte del padrón de afiliados», explicaron voceros del espacio.

Esta disposición fue anulada por la jueza federal Carolina Pandolfi. El caso se reactivó en marzo, apenas unos días antes de que se votaran las nuevas autoridades del partido, cuando la CNE revocó lo dispuesto en primera instancia y consideró que el congreso tenía potestad suficiente para exigir la expulsión.

Luego del recambio por las elecciones internas, la nueva conducción pidió que este planteo quedara sin efecto, solicitud que fue nuevamente avalada por la magistrada federal, que este año presentó su pase a retiro por jubilación.

Además de Asaad, el listado de afiliados con pedido de expulsión también sumó a Ana Servidio, actual secretaria provincial de Vivienda y Hábitat, y a Marcelo Zúñiga, quien se desempeña como subsecretario de Producción de Neuquén.

La disputa volvió a derivar en un pronunciamiento de la CNE, que en un escrito publicado el pasado 28 de septiembre dejó firme la expulsión.

Los argumentos de la Cámara Nacional Electoral

Con la firma de los jueces Santiago Hernán Corcuera y Daniel Bejas, y el secretario de actuación judicial, Hernán Goncalves Figueiredo, el máximo órgano electoral apuntó contra la resolución de Pandolfi, a la que le atribuyó «un inadmisible desconocimiento del rol que las normas legales atribuyen a la Cámara y que la instituyen como autoridad superior en la materia».

Los magistrados mencionaron que lo dispuesto por el cuerpo es de «ejecutoriedad inmediata» y que un recurso extraordinario no suspende por sí solo el cumplimiento de lo decidido.

A su vez consideraron que la jueza «admitió como válidas decisiones adoptadas por quienes invocaron ser autoridades de la agrupación sin corroborar que efectivamente estuvieran facultadas para hacerlo como originalmente dispuso este Tribunal».

«En tales condiciones, corresponde revocar la resolución cuestionada y ordenar que se proceda de conformidad con lo hasta aquí señalado, lo que así se resuelve«, añadieron.

La salida de los afiliados con pedido de expulsión fue confirmado por el Consejo Provinical, conducido desde el mes pasado por Lucas Riquelme luego del apartamiento de Asaad.

«Los desafiliados quedarían permanente afuera del partido», agregaron fuentes de este cuerpo, cuya conducción se referencia con el sector de Peronismo Territorial.