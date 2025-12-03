ARCA implementó el sistema de notificaciones aduaneras electrónicas y obligatorias: quiénes deben hacerlo

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó una modificación esencial en el régimen de las notificaciones electrónicas para el trabajo de procedimientos aduaneros. Para los importadores, exportadores y secundarios, la inscripción es obligatoria.

La modificación se incorporó en la Resolución General 5793/2025, publicada en el Boletín Oficial este miércoles. En él se instaura el uso del SICNEA y del Domicilio Fiscal Electrónico para garantizar la validez jurídica de las comunicaciones del sistema aduanero.

Ante esta modificación, se destaca la obligación de agentes vinculados al comercio exterior a la incorporación del Sistema de Comunicación y Notificación Electrónica Aduanera (Sicnea). En este sistema destaca la postura del Domicilio Fiscal Electrónico como la opción permitida de notificación para los miembros no adheridos al sistema, pero que si tengan una Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT).

La implementación del Domicilio Fiscal Electrónico será clave para quienes aún no estén adheridos al SICNEA.



ARCA implementó el sistema de notificaciones aduaneras electrónicas: cómo funcionará

La norma destaca el proceso de modernización digital impulsada por el Gobierno de Javier Milei. La implementación busca una mayor agilización en las comunicaciones administrativas y garantizar el derecho de defensa de los usuarios.

ARCA detalla del uso de notificaciones a través de canales alternativos, sin perder la validez legal, ante situaciones que alteren este sistema. La necesidad de tener mecanismos alternativos y funcionales buscará agilizar los trámites aduaneros entre los miembros del sistema.

Entre las modificaciones normativas, la Resolución reemplaza el artículo 2 de la Resolución General 3.474, donde los documentos registrados por esta alternativa poseen la misma autoridad jurídica, incorporando un código HASH para las comunicaciones.

ARCA implementó el sistema de notificaciones aduaneras electrónicas: quiénes deben adherirse

El artículo N°3 establece que los miembros del sistema que deberán adherirse de forma obligatoria son:

Auxiliares del comercio y del servicio aduanero

Entidades emisoras de garantías

I mportadores y exportadores

apoderados y abogados del sistema aduanero

Para el resto del personal, la adhesión es opcional bajo formulario. Aunque si será obligatorio el procedimiento para quienes no estén adheridos al SICNEA pero cuenten CUIT y la primera notificación partirá en el Domicilio Fiscal Electrónico.

Para quienes no posean CUIT, las comunicaciones deberán efectuarse por los restantes medios previstos en el artículo 1013 del Código Aduanero.