Miércoles de calor en el Alto Valle: la máxima superará los 30°C, ¿qué pasa con las ráfagas de viento?

Después del fin de semana intenso que mantuvo a todo el Alto Valle bajo alerta por tormentas, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un informe en el cual se descarta un nuevo temporal para este miércoles. Con el pronóstico detalló que será una jornada de mucho calor y si bien el viento estará presente, se prevé que no traiga mayores inconvenientes.

El detalle del pronóstico del tiempo para el Alto Valle

El organismo detalló que la temperatura máxima alcanzará los 33°C este miércoles. Por su parte, la temperatura mínima se establecerá en los 16°C, garantizando una noche templada y confortable.

El viento será un factor presente, especialmente durante la tarde, aunque de manera leve. Se esperan ráfagas con velocidades que oscilarán entre los 30 y 38 km/h. La influencia del viento oeste podría generar una sensación térmica particular a medida que avance la jornada.

Hacia la noche, el viento tenderá a disminuir su intensidad, permitiendo un cierre de jornada más tranquilo en la región. Las temperaturas se mantendrán elevadas, brindando un ambiente cálido y agradable.