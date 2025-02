Archivan una denuncia contra Lorena Villaverde por presunta estafa con una rifa en Las Grutas

El fiscal de San Antonio Oeste, César Arbues, archivó la denuncia contra la diputada libertaria Lorena Villaverde y otros exdirectivos del Club Social, Deportivo y Recreativo Las Grutas en un expediente por presunta estafa vinculada a un sorteo a través de la Lotería.

La denuncia fue impulsada en diciembre de 2023 por la comisión directiva normalizadora del club que consideraron un proceder irregular de sus antecesores —entre los que se encontraba Villaverde, en calidad de presidenta— que requerían intervención asamblearia e incumplían normativa estatutaria y leyes especiales.

Villaverde desde un principio calificó esta causa como una denuncia para afectar su reputación justo cuando asumió como diputada nacional, también señaló intereses políticos en las causas por presunta estafa con la venta de terrenos, muchos de los cuáles accedió a acordar con los denunciantes.

El fiscal Arbues el año pasado pidió prórroga para la investigación preliminar y finalmente el 27 de diciembre pasado firmó la resolución con la que archivó la demanda, según trascendió en estos días.

Fuentes vinculadas a la justicia indicaron que el archivo de una causa no constituye cosa juzgada y puede reabrirse la investigación si aparece nueva información conducente.

Hasta el momento, el fiscal decidió el archivo por no encontrar elementos suficientes para impulsar la investigación por administración fraudulenta, que promovían los denunciantes al apuntar al sorteo mediante Lotería que se realizó en 2022 y la vacancia de los principales premios.

En el caso, además de Villaverde, estuvieron imputadas otras nueve personas de la anterior comisión directiva del club deportivo.

Los argumentos del fiscal para archivar la causa

El fiscal en su resolución relató todo lo actuado en el expediente en el que corrió traslado a Lotería de Río Negro, a la Inspección General de Personas Jurídicas, también recopiló testimonios de personas que vendieron números y datos de la concesionaria donde se adquirió una moto que se sorteaba como uno de los premios.

Se comprobó que el club no pidió autorización a Lotería de Río Negro para realizar el sorteo pero el fiscal desestimó que esa irregularidad en el procedimiento administrativo se traduzca en un delito penal.

También desestimó un perjuicio patrimonial al club porque los terrenos que se habían dispuesto como premios en el sorteo, que quedó vacante, sigue bajo la titularidad registral del Club Social, Deportivo y Recreativo Las Grutas; y también se mantiene en resguardo el premio de la motocicleta cuyo número tampoco salió sorteado.

El fiscal también indagó en el destino del dinero recaudado con la rifa que fue utilizado para la compra de la motocicleta a sortear y de premoldeados para reparación, construcción y mantenimiento del predio del club.

“Que de la totalidad del sustento probatorio, no surge que existiere un deterioro del patrimonio del club o que los miembros de la comisión directiva hubieren incrementado el patrimonio propio a costa de los bienes administrados por su función en el Club Social, Deportivo y Recreativo Las Grutas”, señaló el fiscal al fundamentar su decisión y dijo que por omisiones, como el caso de no pedir autorización a la Lotería, pueden surgir sanciones de otro tipo pero no en la esfera del derecho penal.

El fiscal también desestimó la presentación posterior en esta causa de una mujer que dijo ser damnificada porque nunca recibió el premio que ganó en el sorteo del club y la invitó a radicar su denuncia en un legajo independiente porque no forma parte de la investigación por administración fraudulenta.